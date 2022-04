Los productos exonerados del IGV serían el pollo, los huevos de gallina, el azúcar, las pastas sin cocer y el pan. | Fuente: Andina

Hoy la Comisión de Economía del Congreso aprobó las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al proyecto que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a alimentos básicos ante el alza de precios.

Esta iniciativa exoneraría del pago de IGV solo al pollo, los huevos, el azúcar, las pastas crudas y el pan hasta el 31 de julio del 2022.

Pese a las modificaciones en el proyecto, aún quedan dudas respecto a si esta medida garantizará que se reduzcan los precios de estos productos de la canasta básica.

El exministro de Economía, Alonso Segura, comentó que realmente no seguro que los precios bajen a los niveles que las autoridades esperan.

"En realidad no hay garantía, va a depender mucho de cada producto y cuál sea la cadena de abastecimiento de este producto, cuántos pasos hay en la cadena y después también cuál sea la decisión de los productores", dijo en RPP Noticias.

Segura indica que el proyecto requiere de correcciones, pues uno de los problemas de esta iniciativa es que no se han tenido en cuenta medidas técnicas.

"(Por ejemplo) Si soy un vendedor de pollo, pero el vendedor de maíz que tiene que pagar IGV no puede recuperar el (costo del) maíz entonces no va a poder recuperarse esa parte del IGV y me lo va a trasladar y yo voy a tener que cargarlo (al precio final)", explicó.

El economista precisó que, acorde a la legislación actual, no es ilegal que los comerciantes no bajen el precio con esta reducción del IGV.

"No es ilegal que no lo bajen, que digan "Ese espacio lo quiero como mayor margen de ganancia", puede ser inmoral, pero no ilegal. Lo que tiene que haber acá son campañas informativas de Osinergmin, del Gobierno, de asociaciones de consumidores, básicamente para llamar la atención sobre quienes están bajando y quienes no", sostuvo.

Segura también comentó respecto a la reducción del ISC que se realizó a combustibles como la gasolina de 84 y 90 octanos y el diésel, la cual no se ha mostrado inmediatamente pues los comerciantes aseguran que aún tienen stock.

El ex ministro señaló que el hecho de que una empresa tengan stocks adquiridos antes de la rebaja del impuesto no debería jugar en contra de la reducción que se debe hacer a los precios finales.

"No deberían porque en realidad el Impuesto Selectivo al Consumo lo va a pagar el consumidor al momento de la venta. No es como el caso del IGV, que es en cadena, me suena a que es un pretexto", agregó.