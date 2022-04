Luis Aragón, integrante de la Comisión de Economía,

El congresista Luis Aragón (Acción Popular), integrante de la Comisión de Economía, consideró que el consenso entre las bancadas será importante cuando este grupo parlamentario realice -en una sesión extraordinaria- un análisis técnico sobre la ley que exonera el Impuesto General a las Ventas (IGV) a alimentos de la canasta básica familiar.

"Al margen de algunos cuestionamientos que hayan podido tener los proyectos iniciales, me parece el consenso es fundamental para poder tener un texto final en este proyecto de ley que tenga que considerar verdaderamente a aquellos productos que forman parte de la canasta básica familiar", indicó.

"Acá el beneficiario tiene que ser el consumidor final. En eso tenemos que estar todos de acuerdo, pero también al margen de ello tenemos que velar porque el Indecopi haga su tarea en su momento y tenga que fiscalizar tal cual está planteando el proyecto de ley", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el legislador recordó que, en el pasado, cuando se exoneró del IGV a los productos oncológicos, los principales beneficiarios fueron las "empresas intermediarias" y no los pacientes. Para el parlamentario, las medidas de exoneración temporal del IGV a productos de primera necesidad deben ser "lo más claras posibles"

Sobre el proyecto que presentará el Gobierno para prohibir monopolios y oligopolios, el congresista de Acción Popular consideró que esta iniciativa "puede tener la mejor intención, pero no va a solucionar el problema". En su opinión, se debe asegurar que el beneficio sea el consumidor final y no la cadena de producción y comercialización de los bienes.

Cambios ministeriales

En otro momento, el congresista de la bancada de Acción Popular consideró que la permanencia de Aníbal Torres al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros "es insostenible", así como la de los ministros del Interior, Agricultura y Energía y Minas por su cuestionada actuación durante el reciente paro agrario.

"Hemos visto que no es un premier que esté concertando con las distintas fuerzas políticas y más bien tiene un discurso obstruccionista, divisionista, de lucha de clases. Realmente no debe continuar el premier Aníbal Torres y varios ministros también que no han enfrentado correctamente (las protestas ciudadanas)", indicó.

Aragón recordó que su bancada, Acción Popular, tenía las firmas para impulsar una moción de interpelación contra Aníbal Torres; sin embargo, el proceso se vio paralizado luego de que el congresista Darwin Espinoza, integrante de este partido, presentara un recurso de reconsideración, el cual será analizado en una sesión este martes.

