Te aclaramos 10 dudas sobre el próximo bloqueo masivo de celulares en el país que culminará en julio de este año. En total se darán de baja a más de cinco millones de equipos. | Fuente: OSIPTEL

Mañana martes 30 de abril las empresas operadoras de telefonía móvil bloquearán un millón 500 mil celulares con códigos IMEI inválidos como medida para prevenir y combatir el comercio ilegal de equipos robados.

Este es el segundo bloqueo masivo que se realiza el 2019, el primero fue en enero. Según informó el organismo regulador, Osiptel, esta medida forma parte de las acciones de prevención y combate del comercio ilegal de equipos robados del Gobierno emprendidas desde setiembre del año pasado.

El cronograma para el bloqueo de celulares con IMEI inválidos, aprobado por el Osiptel y el Ministerio del Interior (Mininter) continúa el 30 de mayo (1 millón 500 mil celulares bloqueados), 30 de junio (1 millón 500 mil) y 30 de julio (919 mil 829).

¿Cómo saber el código IMEI de tu equipo? El IMEI es un código único de 15 dígitos numéricos que identifica a un teléfono celular de manera única y exclusiva a nivel mundial. Está impreso (IMEI físico) en la parte posterior del equipo (detrás de la batería), en la bandeja de la SIM Card, o en otros casos grabado en la parte posterior del equipo.

Si el IMEI que aparece luego de digitar *#06# no coincide con el IMEI impreso, significa que el teléfono celular tiene un IMEI alterado (Clonado, inválido o duplicado).



Desde el martes 30 de abril comienza el bloqueo de equipos inválidos. Esta medida busca continuar la lucha contra la delincuencia y brindar mayor seguridad a los usuarios.



Recuerda adquirir equipos móviles en lugares de confianza. No más #CelularesConSANGRE pic.twitter.com/h9XiGeFzVK — OSIPTEL (@OSIPTEL) 29 de abril de 2019

¿Qué hago si he recibido el SMS indicando que van a bloquear mi celular?

Si recibiste un mensaje de texto (SMS) indicando que tienes un celular con IMEI inválido que será bloqueado, debes verificar si el IMEI indicado en el SMS corresponde al del celular que vienes utilizando en la actualidad. Para saber el número de IMEI marca el *#06#:

a. Si el IMEI que figura en tu celular es distinto al del SMS, entonces el celular que vienes utilizando no se afectará. El celular a ser bloqueado es uno alterado que utilizaste recientemente.

b. Si el IMEI del SMS que te han enviado es el mismo que figura en tu celular, entonces tu celular posee un IMEI inválido.

c. No se pedirá que devuelvas el celular con IMEI inválido ni se suspenderá el servicio, pero el equipo dejará de funcionar indefinidamente.

¿Qué pasa si me ha llegado el SMS con un número de IMEI inválido, distinto al de mi celular?

El SMS indica el IMEI inválido del celular que será bloqueado. En ese sentido, si el equipo que vienes utilizando, no tiene el IMEI inválido, no será bloqueado.

Es probable que uno de los equipos que usaste anteriormente tenía un IMEI inválido y ha sido detectado como asociado a tu línea.

Como en los anteriores bloqueos las empresas operadoras (Bitel, Claro, Entel, Movistar) a través de mensajes de texto (SMS) deben comunicar a sus clientes que sus celulares serán bloqueados.



Recuerda que menos del 1% de equipos inválidos a bloquearse son Equipos Subestándar, es decir, no tienen la certificación mundial de la GSMA. Conoce cómo puedes saber si tu equipo es uno de ellos y cómo evitar que sea bloqueado este año pic.twitter.com/2xG4FcGO4n — OSIPTEL (@OSIPTEL) 26 de abril de 2019

¿Qué ocurre si el equipo fue comprado a un tercero?

En este caso se trataría de un equipo celular de la categoría subestándar, lo cual quiere decir que si bien el IMEI no ha sido alterado, no está registrado en la GSMA. Los IMEI de estos equipos son igualmente inválidos y prohibidos de operar en las redes móviles en el Perú, pero el nuevo reglamento del Registro Nacional de Equipos de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), establece que podrán mantenerse activos hasta el 5 de abril de 2020. Hay que precisar, además, que los equipos subestándar constituyen menos del 1% de los 5.4 millones de IMEI inválidos que serán bloqueados.

Si posees un equipo celular subestándar y éste resulta bloqueado, puedes solicitar su reactivación a tu operador, a través de un procedimiento de cuestionamiento de bloqueo.

¿Qué pasa si compro un celular en el extranjero?

Si el IMEI del celular comprado en el extranjero se obtuvo en un lugar que brinde las garantías necesarias, verificándose además que no es un equipo con IMEI alterado y que cumple con las características establecidas por la GSMA, y; la marca y modelo del mismo se encuentra homologado podrá operar en el Perú; este equipo no debería tener problemas.

¿Qué pasa si compré mi equipo en una operadora pero luego lo desbloquee?

Es posible que esto ocurra en establecimientos de dudosa garantía, a donde algunos usuarios recurren para “desbloquear” celulares, o hacerles servicio técnico. En dichos lugares, personas inescrupulosas podrían haber modificado el IMEI del celular.

Desde el 2015 las operadoras venden celulares desbloqueados, por ende actualmente pueden ser utilizados con cualquier operador.