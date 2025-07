¿Pagaste tu entrada y no llegó el artista prometido? Multan con 1,129 UIT a productoras por shows incumplidos

Cuatro productoras de conciertos fueron sancionadas con una multa total de 1129.2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así lo resolvió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3).

Las sanciones se deben a graves incumplimientos como la no presentación de artistas originalmente promocionados y la falta de reembolso proporcional a los asistentes afectados, entre otras infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Las empresas sancionadas por la CC3 son:

Fans & Music Entertainment S.A.C. , por los conciertos “Juan Luis Guerra 4.0” y “Emilia Mernes / Festival Juntos en Concierto”.

, por los conciertos “Juan Luis Guerra 4.0” y “Emilia Mernes / Festival Juntos en Concierto”. Leopardo Productions S.A.C. , por “La mejor fiesta de fin de año con Agua Marina y Daniela Darcourt”.

, por “La mejor fiesta de fin de año con Agua Marina y Daniela Darcourt”. Inversiones CYE S.A.C. , por “Paramore In South América”.

, por “Paramore In South América”. Life Music Entertainment Inc. S.A.C., por “Reggaetón Lima Festival 2”.

Además de las empresas, seis gerentes generales de estas organizadoras fueron también sancionados con una multa de 5 UIT cada uno. Indecopi determinó que estos gerentes tenían la responsabilidad de supervisar y asegurar la realización de los eventos, así como el reembolso de las entradas y otras obligaciones con los consumidores. Los gerentes sancionados son:

Juan de Dios Guevara Riglos y Segundo Yoel Silva Medina (Fans & Music Entertainment S.A.C.).

Emer Rojer Torres Alcoser (Leopardo Productions S.A.C.).

César Luis Ramos Castañeda y Juan Revoredo Cereceda (Inversiones CYE S.A.C.).

Roberto Enrique Ayllón Chilquillo (Life Music Entertainment Inc. S.A.C.).

El caso más reciente resuelto por la CC3 es el del “Reggaetón Lima Festival 2”, organizado por Life Music Entertainment Inc. S.A.C.. En este evento, se comprobó que de los trece artistas internacionales anunciados inicialmente, solo once se presentaron, faltando a la cita artistas como Ivy Queen y Lunay. La empresa no justificó debidamente la ausencia de estos artistas y, lo que es aún más grave, no cumplió con devolver el monto correspondiente a los asistentes, infringiendo así el deber de idoneidad del servicio ofrecido.

Estado actual de los casos: Los casos relacionados con los eventos de “Emilia Mernes / Festival Juntos en Concierto” y “Paramore In South América” se encuentran en periodo de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC). Por otro lado, los expedientes vinculados a “Juan Luis Guerra 4.40” y “La mejor fiesta de fin de año con Agua Marina y Daniela Darcourt” han sido remitidos al Ministerio Público.

Esta remisión se da debido a que la vía administrativa, que es competencia del Indecopi, se ha agotado en estos casos, y ahora es el Ministerio Público quien deberá tomar las acciones pertinentes dentro de sus competencias.