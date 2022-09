Las familias de clase media tradicional se elevaron.

La crisis económica en los últimos años hizo que la clase media se quede estancada desde el 2019, según el "Estudio nacional del consumidor peruano", realizado por la Consultoría Arellano en la zona urbana del país.

Sus estadísticas refieren que el 62 % de la población peruana en la zona urbana pertenecen a la clase media (segmentos B y C) y el índice no ha variado desde el 2019.

"Dado al contexto entre el 2019 y el 2022 se ha dado una ligera redistribución de la población hacia abajo. Así, un porcentaje de la población de los niveles altos (A) ha pasado a ser clase media y un porcentaje similar de clase media ha pasado a ser de los segmentos bajos (D, E)", dijo el gerente general de la consultora Rolando Arellano a Gestión.

Clase media tiene la mayor cantidad de población a nivel nacional

Según el estudio, la clase media todavía acoge la gran parte de la población en el país (47 %) y debido a su diversidad es una fuente importante de clientes.

"Teniendo en cuenta su importancia, las marcas deben considerar que la clase media puede cubrir de manera consistente algunas necesidades discrecionales, pero no todas. Por ello, a la hora de atenderla con productos y servicios, deben saber que no solo se da una competencia entre las mismas categorías, si no a nivel de distintas categorías", refirió.

La diversidad permite adecuar el producto a las necesidades de los clientes que no son todos iguales.

Se encuentra la clase tradicional que representa el 37 % y que incluyen a padres y abuelos de la misma clase y de mayor poder adquisitivo, pero también hay una nueva clase que proviene de otros países o de origen migrante, la cual ha registrado una disminución en cuanto al número de su población n los últimos años.

"Vemos que la nueva clase media ha pasado de representar el 70 % en el 2019 al 63 % este año, mientras que la tradicional se elevó de 30 % a 37 % entre el 20'19 al 2022", refirió el vocero.