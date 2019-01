INEI: Economía peruana creció 5,27% en noviembre de 2018

El sector construcción fue un sector muy dinámico en el mes de noviembre. | Fuente: Foto: Andina

La producción nacional creció 5,27%, en noviembre del presente año, en comparación con similar mes del año 2017, indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).



En el informe técnico Producción Nacional, la entidad señaló que la producción nacional en el periodo enero-noviembre de este año creció 3,84% y en los últimos 12 meses (diciembre 2017-noviembre 2018) en 3,62%.



A este resultado contribuyó el desempeño favorable de la demanda interna evidenciada en las mayores ventas minoristas (2,82%), créditos de consumo (10,19%) e importación de bienes de consumo no duradero (6,62%); igualmente, por la mayor demanda externa de productos no tradicionales (10,49%) entre los que destacaron los productos agropecuarios, pesqueros, químicos, siderometalúrgicos y mineros no metálicos.



El crecimiento de noviembre de 2018 fue determinado por la evolución positiva de los sectores Manufactura, Construcción, Pesca, Telecomunicaciones, Comercio, Agropecuario y Transporte, Almacenamiento y Mensajería que en conjunto contribuyeron con el 74% del resultado del mes. No obstante, disminuyó el sector Minería e Hidrocarburos por segundo mes consecutivo.



En el caso de las grandes actividades económicas destacó el avance del sector primario (2.10%), el sector secundario (12.65%) y el sector servicios (4.29%).



Similar comportamiento se registró en el periodo enero-noviembre del presente año, el sector primario creció en 1,84%, el sector secundario 5,42% y servicios en 4,03%.



Agropecuario

El sector Agropecuario creció en 5,20% impulsado por la mayor producción del subsector agrícola (5,41%) y pecuario (4,93%). Entre los productos agrícolas que contribuyeron con este comportamiento figuraron arándano (49,7%), ajo (37,7%), tomate (21,4%), arroz cáscara (19,2%), caña de azúcar (10,0%), plátano (9,3%) y uva (3,6%), debido a las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por las buenas condiciones climatológicas. Los productos pecuarios que destacaron fueron huevos (14,8%), ave (5,5%), porcino (2,5%) y leche fresca (2,4%).

Pesca

En noviembre de 2018, el sector Pesca creció en 188,51% por la mayor extracción de anchoveta, fueron 866 mil 913 toneladas en comparación con las 6 mil 361 toneladas capturadas en noviembre del año 2017 destinadas al consumo humano indirecto, durante el inicio de la segunda temporada de pesca del 2018.

Asimismo, la pesca marítima para consumo directo aumentó en 1,08% explicado por la mayor pesca de especies para enlatado (104,2%) y congelado (8,0%); sin embargo, disminuyó la pesca para consumo en estado fresco (-9,4%) y curado (-0,02%).

Minería e Hidrocarburos

En noviembre del 2018, el sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 2,52% por el resultado negativo del subsector minería metálica en -3,73% por la menor producción de hierro (-36,8%), zinc (-18,9%), plomo (-12,7%), plata (-6,7%), oro (-6,3%) y molibdeno (-6,1%) por la explotación de unidades mineras de baja ley; no obstante, aumentó el subsector hidrocarburos en 4,81% por la mayor producción de petróleo crudo en 12,1% y líquidos de gas natural en 3,8%; sin embargo, se redujo la producción de gas natural (-0,05%).

Manufactura

La producción del sector Manufactura aumentó en 12,20% y se constituyó en la segunda tasa más alta del año 2018. Este resultado estuvo determinado por el comportamiento positivo de los subsectores fabril primario (40,32%) y fabril no primario (3,75%).

En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y conservación de pescado (959,2%) dada la mayor disponibilidad de materia prima. Paralelamente, el subsector no primario destacó la producción de bienes intermedios (8,86%). Sin embargo, se redujo la producción de bienes de consumo (-1,04%) y bienes de capital (-5,16%).

Electricidad, Gas y Agua

El sector Electricidad, Gas y Agua creció 6,54% por la mayor producción del subsector electricidad (6,59%), distribución de gas (31,24%) y agua (2,60%). El incremento del subsector electricidad estuvo asociado a la mayor generación de origen hidroeléctrico (18,96%) y de energía renovable (66,07%); mientras que disminuyó la generación termoeléctrica (-13,13%). El subsector gas aumentó por la mayor demanda de las generadoras eléctricas (43,6%), empresas (14,1%) y Gas Natural Vehicular (11,3%).

Construcción

El sector Construcción se incrementó en 13,54% reflejado en el aumento del consumo interno de cemento (7,29%) y del avance físico de obras públicas (33,12%). En el desenvolvimiento del consumo interno de cemento influyó la ejecución de obras en empresas mineras, edificios empresariales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar. Además, la recuperación en los niveles de inversión en obras públicas reportados en los tres ámbitos del Gobierno: Nacional (41,9%), Regional (34,2%) y Local (27,5%).

Comercio

El sector Comercio aumentó en 2,40% por el incremento de las ventas al por mayor (3,30%) y al por menor (2,82%); mientras que se redujo la venta y reparación automotriz (-5,16%). Con el resultado registrado en noviembre de 2018, este sector mantuvo una tendencia positiva por decimonoveno mes consecutivo.

Transporte, Almacenamiento y Mensajería

La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció en 4,37% por la mayor actividad del subsector transporte (4,12%) y el subsector almacenamiento y mensajería (4,99%). En el subsector transporte destacó el transporte por vía terrestre y tuberías (4,0%), en el que el transporte por carretera aumentó en 4,1%, tanto de pasajeros, como de carga. También, se incrementó el transporte por vía aérea (4,8%) y acuática (1,6%) Influenciado por el feriado largo registrado en los primeros días del mes. El comportamiento favorable del subsector almacenamiento y mensajería es explicado por la mayor actividad de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (5,2%), así como postales y mensajería (1,8%).

Alojamiento y Restaurantes

El sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 5,20% por la mayor actividad del subsector restaurantes (5,33%) y alojamiento (4,45%) desempeño favorecido por el feriado largo registrado en los primeros días del mes de noviembre de 2018. En el subsector restaurantes influyó la mayor actividad de los establecimientos de heladerías, pollerías, comidas rápidas, restaurantes turísticos, chifas y restaurantes, entre otros; también, aumentaron los servicios de comida a empresas-concesionarios y el servicio de bebidas. Por los nuevos formatos de atención al público. Por el contrario, disminuyó la actividad de servicios de catering.

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información

En noviembre de 2018, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció en 6,76% por la mayor actividad del subsector telecomunicaciones (8,31%); en cambio, se redujo otros servicios de Información (-0,95%). En el subsector de telecomunicaciones creció el servicio de telefonía (9,2%) principalmente de la telefonía móvil (11,0%) por planes atractivos, y servicio de internet y televisión por suscripción en 8,0%. En el subsector otros servicios de información disminuyeron, la actividad de programas de TV y radio (-5,0%), así como edición (-3,9%); mientras que aumentó la producción de programación informática (5,3%), así como la producción y exhibición de películas y programas de TV (3,5%).



Financiera y Seguros

La actividad Financiero y Seguros aumentó en 5,53% determinado por el crecimiento de los créditos corporativos (6,60%) dirigidos principalmente al sector comercio; agricultura, ganadería, caza, y silvicultura; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; industria manufacturera; pesca; minería y transporte, almacenamiento y comunicaciones. También, se incrementaron los créditos de consumo (10,19%) y los créditos hipotecarios (7,32%); así como los depósitos totales (4,99%).



Servicios Prestados a Empresas

El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,28% por la mayor actividad en agencia de viajes y operadores turísticos (6,4%); actividades profesionales, científicas y técnicas (3,8%); publicidad e investigación de mercado (2,6%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (2,1%).