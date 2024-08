Inflación en EE.UU. bajó una décima en julio hasta 2.9 %

Con este descenso se espera que la Fed comience con los recortes de la tasa de interés en si siguiente reunión de septiembre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó una décima en julio hasta el 2,9 % respecto al dato de junio; aunque todavía se mantiene por encima del objetivo del 2 % establecida por la Reserva Federal que lucha manteniendo la tasa de interés alta.

Si bien todavía no se consigue la meta, el dato de julio es el más bajo desde marzo de 2021. Esto da pie a esperar que la Fed ya comience con el recorte de tipos en su siguiente reunión de septiembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) de Estados Unidos informó este miércoles de que los precios al consumo aumentaron dos décimas con respecto a junio.



La inflación subyacente, un dato clave que no incluye el precio de los alimentos y combustibles, también bajó una décima interanual hasta el 3,2 %, y en términos mensuales subió dos décimas.



"Los precios siguen siendo demasiado altos: las grandes corporaciones están acumulando ganancias récord y no están haciendo lo suficiente para bajar los precios", refirió Joe Biden, presidente de EE.UU. al respecto.



El BLS señaló que el índice de vivienda aumentó en julio (el 0,4 % mensual), lo que contribuyó a más del 90 % del incremento mensual de los precios de todos los artículos. La vivienda acumula una alza interanual del 5,1 %.



El precio de la energía se mantuvo estable tras bajadas en los dos anteriores periodos y acumula una subida del 1,1 % en los últimos 12 meses, mientras que el de los alimentos subió dos décimas en julio, con una aumento interanual del 2,2 %.



El índice de la gasolina también se mantuvo estable en julio y acumula una bajada del 2,2 % en el último año.



Con esta, la inflación acumula cuatro bajadas seguidas desde el dato de marzo, que fue del 3,5 %.



La Fed mantiene los tipos de interés desde julio de 2023 en una horquilla de entre el 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001, tras once subidas iniciadas en marzo de 2022.



Todos los ojos están puestos ahora en la reunión mensual que la institución celebrará entre el 17 y el 18 de septiembre, en la que se espera se pueda ver una primera bajada de tipos.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha insistido en que quiere ver una bajada sostenida de la inflación y que el aumento de precios se acomode alrededor del 2 % para poder tomar esa decisión. EFE