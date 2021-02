La Confiep alista una propuesta para adquirir vacunas y distribuirlas de forma gratuita entre sus trabajadores, así como a sus familias. | Fuente: Andina

La Confiep alista una propuesta para adquirir vacunas y distribuirlas de forma gratuita entre sus trabajadores, así como a sus familias. Así lo señaló su presidenta Maria Isabel León, quien detalló que a esta iniciativa se sumaría un componente solidario que debe definirse con el Gobierno. Además, contó que "la idea es acompañar al Estado y no competir con él".

"Nosotros podríamos entrar a tallar con algunos laboratorios con los cuales el Estado no haya tenido negociación o no la esté previendo, cualquier acción en base a esta propuesta debe ser con una estrecha colaboración y acompañamiento del Gobierno para poder permitir que más personas accedan a las vacunas más rápido, no demorarnos y que podamos contribuir a que el sector formal tenga una inoculación pronta y podamos reactivar la economía", dijo a RPP Noticias

Por su lado, el ministro de Salud, Oscar Ugarte reconoció que ahora "la prioridad actual es que el sector privado ayude en la aplicación de vacunas para llegar a más peruanos".

Más posturas y otras miradas

Para Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) cualquier propuesta debe priorizar la solidaridad. Es decir, que las vacunas lleguen no solo a los trabajadores formales, sino también a los informales que superan el 70% de la masa laboral.

"Sería bueno que se le pueda dar a los gremios para darles dos a los formales, uno para los informales. Esa fue una propuesta que hicimos hace más de 10 dias, es una medida en la cual se esta viendo cual es la manera correcta de involucrar tanto a los formales y los informales", dijo a este medio.

En tanto, el exministro de salud, Abel Salinas explicó que hay dos escenarios en las que el rol del sector privado puede ayudar en el proceso de vacunación

"Las vacunas que el Estado tenga y que logísticamente haga falta en el transporte y la aplicación, el sector privado lo podria hacer, pero el sector privado también podría participar en la importacion de las vacunas. Ponerlas a disposición de los trabajaodres de los que habla Confiep, en virtud de las fases que el mismo Minsa ha establecido", detalló.

Acciones y reacciones

Lo cierto es que, hasta este momento, no está autorizado que cada empresa privada pueda importar la vacuna por su cuenta, el ministro de Salud, Oscar Ugarte consideró que ello “podría alterar el proceso normal de vacunación” por fases.

Sin embargo, la bancada de Alianza para el Progreso, del Congreso, presentó un proyecto de ley para que el sector privado pueda comprar vacunas y las aplique gratuitamente a sus trabajadores.