Informe: inflación nacional acumula 4.52 % interanual, ¿sigue amenazando a la economía?

La inflación avanza más lento gracias a la caída de los precios de algunos alimentos de la canasta familiar.

Los precios de productos que los peruanos encuentran en los mercados, tiendas, centros comerciales y otros servicios, ya no suben a la velocidad de hasta hace un año. Según el último reporte del INEI, la inflación a nivel nacional de últimos 12 meses ya se ubica en 4.52%, su índice más bajo desde junio de 2022.

El índice ha generado un alivio en los bolsillos de los hogares, sobre todo porque se observa una caída de precios de los alimentos como el limón y la cebolla roja, ambos productos triplicaron su valor a causa de pérdidas en las cosechas debido a las lluvias y sequías.

En octubre, la tasa a nivel nacional cayó 0.27 %; sin embargo, esto no significa un retroceso de la inflación. “Podemos pensarlo como un carro. Que una persona que maneja carro baje la velocidad, no significa que esté retrocediendo, sigue avanzando, pero a menor velocidad, funciona igual en el caso de la inflación. la inflación es la velocidad a la que crecen los precios, entonces lo que ha caído no son los precios, sino a caído la velocidad”, explicó el profesor de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Esan, Bill Gee.





¿Cómo beneficiará a la economía?

La inflación peruana comenzó a subir desde el 2021, alcanzando un pico de 9.32 % en junio del 2022, esto motivó al Banco Central de Reserva a subir las tasas de interés de referencia, herramienta usada por el ente monetario para frenar la inflación y evitar un aumento veloz de los precios.

Aunque desde septiembre de este año, el ajuste fue a la baja y ahora, según la economista Ana Reátegui, hay señales importantes para reactivar las inversiones.

“Creo que el BCR nos ha señalizado que la inflación deja de ser un problema. Yo creo que los empresarios estamos también esperando que las tasas de interés reflejen esta bajada de tasas de interés para tomar una decisión de un crédito o una inversión”, refirió.

El objetivo del BCR es que el rango meta de inflación oscile entre 1% y 3 % y esto todavía se lograría el próximo año; sin embargo, a la fecha 2 de las 26 ciudades principales, donde INEI monitorea los precios, ya están en ese terreno: Pucallpa e Iquitos.





Trece ciudades tienen la inflación más alta que el promedio nacional

Aunque, hay al menos trece ciudades con una inflación anual por encima del promedio, explicó Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía

“Hay otras 13 ciudades con la inflación por encima del promedio nacional, de ellas 9 tienen una inflación de 5 % más. Gran parte de la diferencia tienen que ver con las dinámicas de los precios agrícolas ante el incremento de las temperaturas que se han registrado este año”, precisó.

Para octubre, los alimentos subieron mucho menos, pero el resto de precios aumentaron, tales como los de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La situación nacional se replica en Lima Metropolitana, donde el índice de precios de los últimos 12 meses alcanzó fue de 4.34%, el nivel más bajo desde junio de 2021. Esto se explica porque el precio del limón y la cebolla cayeron generando un alivio a los hogares.