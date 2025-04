Integra Tec adquirió Telefónica del Perú por S/ 3.7 millones: ¿Quién es y cuál será su estrategia?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Recientemente, Integra TecInternational Inc. se convirtió en el nuevo dueño de Telefónica del Perú (TdP) tras la venta de la totalidad de su participación accionarial (99.3 %) por parte de Telefónica Hispanoamérica.

La transacción, que incluyó la compraventa de las acciones y del crédito de Telefónica del Perú, tuvo un precio aproximado de S/ 3.7 millones (900,000 euros). Esta venta se produjo en el marco de un proceso de desinversión de Telefónica en América Latina debido a una elevada deuda y resultados negativos en su operación en Perú.

¿Quién es Integra TecInternational?

La empresa está vinculada a Integra Capital, una compañía argentina fundada en Washington D.C. en 1995 por José Luis Manzano, quien también fue mencionado como uno de los interesados en adquirir Telefónica de Argentina.

Integra TecInternational opera en América Latina en diversas industrias, incluyendo telecomunicaciones, servicios públicos, medios, energía, química y recursos naturales. También se dedica a la recuperación de compañías en dificultades financieras y situaciones especiales.

Actualmente, Integra Capital cuenta con una cartera de proyectos desarrollados con más de $ 17,000 millones en financiamiento e inversión en diversas industrias.

En el sector de energía, Integra Capital tiene participación en empresas como Edenor, Edemsa, Andina y Araucaria Energy. En el ámbito de la minería, participa en Integra Lithium, Minera Aguilar, Refinor, Integra Uranium y la peruana Volcan, compañía que también enfrentaba una situación financiera complicada y de la cual Integra Capital compró el 55 % de las acciones Clase A el año anterior.

En petróleo y gas, tiene intereses en Interoil, SMO y PDVSA. Además, posee inversiones en otros sectores como construcción (Pamar), vinos (Gualtallary) y aviación (Patagonia Fly), así como en educación y seguridad alimentaria.

¿Cuáles son los objetivos de Integra TecInternational con la compra de Telefónica?

Para liderar este proceso de reestructuración de Telefónica, Integra Tec ha designado a Germán Ranftl como nuevo presidente del Directorio.

Es importante mencionar que la venta de Telefónica del Perú a Integra Tec ha implicado también la transferencia indirecta de las acciones de TdP en la operadora Internet para Todos (IpT).

El economista Alejandro Indacochea se presentó en Ampliación De Noticias por RPP y explicó que "van a mantener a los usuarios de por medio y van a relanzar la empresa. Este es un sector muy especializado. No es cualquier otro negocio de reestructuración. Los veo como expertos en reestructuración financiera. Me imagino que la opción de ellos es venderlo a un operador calificado y este va a dar una suma que no va a cubrir la deuda, los acreedores tendrán que reducir el monto de su deuda y ellos cobrar su parte correspondiente. Ese es su negocio".

Esta transacción se realizó en el marco de una estrategia regional de Telefónica, que también vendió filiales en Colombia y Argentina en este 2025.