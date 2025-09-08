Últimas Noticias
Isabella Ladera y Béele: ¿Cuánto cobra el cantante por presentación en fiesta y de cuánto es el patrimonio de la influencer?

Así construyeron su fortuna Beéle e Isabella Ladera
Así construyeron su fortuna Beéle e Isabella Ladera | Fuente: Composición de RPP / Instagram
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El pasado romance entre Beéle e Isabella Ladera ha despertado curiosidad por sus fortunas. Ambos, generan grandes sumas de dinero gracias a colaboraciones, redes sociales y proyectos internacionales.

A raíz del romance pasado entre el cantante colombiano Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera, muchos seguidores se cuestionan ante sus impresionantes finanzas. Descubre los detalles de las millonarias tarifas de Beéle por sus conciertos privados y el considerable patrimonio de Ladera.

La elevada tarifa de Beéle por un show privado

El cantante barranquillero Beéle se ha consolidado como una de las figuras más solicitadas y cotizadas del momento, elevando su tarifa por presentación. Según información confirmada por el portal Le tengo el chisme, contratar a Beéle para un evento privado supondría un desembolso de $ 150,000 dólares.

Es importante mencionar que esta suma corresponde únicamente a su participación musical, sin contemplar gastos adicionales como vuelos o alojamiento. De hecho, los organizadores de eventos deben asumir también el costo de boletos de avión y hospedaje, lo que incrementa considerablemente la inversión total.

Esta práctica, es común entre otros artistas de música latina que fijan tarifas similares y exigen condiciones logísticas para su confort y seguridad.

Un ejemplo reciente que generó impacto fue su participación en la celebración de los 15 años de la hija de Richard Acuña. En dicho evento, el empresario Yunko Dos Santos reveló en el programa Ponte en la cola que la cifra pagada por Beéle oscilaría entre $ 135,000 y $ 150,000 solo por la actuación.

Isabella Ladera: De influencer a figura con patrimonio millonario

Isabella Ladera es una reconocida influencer digital, modelo y creadora de contenido. Su ascenso en redes sociales ha sido constante, impulsado por su autenticidad, carisma y cercanía con sus seguidores, especialmente al compartir abiertamente su proceso de maternidad.

Isabella cuenta con una fuerte presencia en Instagram, donde supera los 5.8 millones de seguidores, y en TikTok, con más de 5.4 millones. Su contenido abarca temas de estilo de vida, maternidad, empoderamiento femenino, moda y belleza. Ha colaborado con marcas de renombre como Shein, Lacoste y el Miami Open, lo que le ha permitido participar en campañas internacionales.

Calcular el patrimonio neto exacto de una influencer puede ser complejo, pero según estimaciones del portal digital El Ukelele, el patrimonio neto de Isabella Ladera en 2025 se sitúa entre $ 800,000 y $ 1.2 millones. Este monto incluye ingresos de colaboraciones pagadas, monetización en plataformas sociales, contratos con marcas y acuerdos de embajadora.

Sus ingresos mensuales estimados oscilan entre $ 50,000 y $ 93,000 dólares, desglosados aproximadamente así:

  • Publicaciones en Instagram: $ 15,000 – $ 25,000.
  • Videos en TikTok: $ 10,000 – $ 18,000.
  • Colaboraciones de marca: $ 20,000 – $ 40,000.
  • Ingresos indirectos: $ 5,000 – $ 10,000.

Además de sus redes sociales, Isabella ha participado en varios videos musicales de artistas reconocidos, como "Frente al mar" de Beéle, "Canción para mi ex" de Jay Wheeler y "Un cumbión dolido" de Christian Nodal, por los que se estima que puede cobrar entre $ 5,000 y $ 15,000 por aparición.

La combinación de su exitosa carrera como influencer, modelo y sus diversas fuentes de ingresos, incluyendo sus apariciones en videos, consolidan a Isabella Ladera como una figura con un importante poder económico en la era digital. 

SIGUIENTE NOTA