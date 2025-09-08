"Estoy profundamente devastada": Isabella Ladera confirma vídeo íntimo con Beéle y acusa al cantante de su filtración

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera confirmó vídeo íntimo con Beéle. La influencer venezolana compartió este lunes un comunicado en sus redes sociales donde señaló estar “profundamente devastada” con la filtración del momento íntimo con el cantante colombiano.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, comenzó diciendo la celebridad de Internet.

En efecto, Ladera acusó a su expareja de filtrar el video íntimo afirmando que solo ella —y él— tenían el contenido, el cual se volvió viral en redes sociales, y demás plataformas digitales, en las últimas horas.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, señaló.

En ese sentido, la modelo de 25 años mencionó que dicha filtración del video privado “atenta contra su dignidad” y la de su familia.

“Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, añadió.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (chepejose)