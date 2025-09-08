Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

"Estoy profundamente devastada": Isabella Ladera confirma vídeo íntimo con Beéle y acusa al cantante de su filtración

Isabella Ladera confirma vídeo íntimo con Beéle y acusa al cantante de su filtración.
Isabella Ladera confirma vídeo íntimo con Beéle y acusa al cantante de su filtración. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Isabella Ladera afirmó que video íntimo fue filtrado "sin su consentimiento" y aseguró que Beéle la expuso de "la forma más baja". "Estoy tomando acciones legales", dijo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera confirmó vídeo íntimo con Beéle. La influencer venezolana compartió este lunes un comunicado en sus redes sociales donde señaló estar “profundamente devastada” con la filtración del momento íntimo con el cantante colombiano.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, comenzó diciendo la celebridad de Internet.

En efecto, Ladera acusó a su expareja de filtrar el video íntimo afirmando que solo ella —y él— tenían el contenido, el cual se volvió viral en redes sociales, y demás plataformas digitales, en las últimas horas.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, señaló.

En ese sentido, la modelo de 25 años mencionó que dicha filtración del video privado “atenta contra su dignidad” y la de su familia.

“Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, añadió.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024.
La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (chepejose)

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Isabella Ladera beele

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA