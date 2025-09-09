Últimas Noticias
Beéle se pronuncia tras la filtración de video íntimo con Isabella Ladera y anuncia medidas legales

Beéle respondió a la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera a través de un comunicado emitido por sus abogados.
Beéle respondió a la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera a través de un comunicado emitido por sus abogados. | Fuente: Instagram: @beele
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Tras ser señalado por Isabella Ladera como responsable de la filtración, el cantante colombiano negó las acusaciones y anunció acciones legales en Colombia y Estados Unidos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El lunes, la filtración de un video íntimo de Isabella Ladera y Beéle acaparó la atención de la prensa internacional. La influencer venezolana confirmó la veracidad del material y señaló al cantante colombiano como responsable de lo que calificó como “una de las traiciones más crueles” de su vida. Hasta entonces, él no había emitido pronunciamiento alguno.

La mañana del martes, Beéle rompió su silencio y compartió en Instagram un comunicado difundido por su equipo legal. En el documento, se lee: “Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”.

El comunicado subraya que el cantante, cuyo verdadero nombre es Brandon de Jesús López Orozco, “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, y sostiene que “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

"Este hecho afecta a todas las partes"

Además, se informó que el equipo de Beéle inició acciones legales contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. “En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias”, detalla el texto.

El comunicado también señala que se están realizando gestiones para eliminar el video de internet y preservar pruebas que permitan identificar a los responsables: “Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo”.

Finalmente, el mensaje cierra con un pedido a los medios y al público: “Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas. Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”.

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, la semana pasada Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

Tags
Beéle Isabella Ladera

