El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, aseguró este miércoles que el alza de la cotización del dólar se debe a la incertidumbre e incluso, 'en muchos casos', temor.



"Está subiendo el dólar, yo creo por incertidumbre. Es la razón por la que está subiendo: incertidumbre. Yo diría claramente incertidumbre, en muchos casos, incluso, temor. Nadie quiere poner en riesgo sus ahorros. No hay que sorprendernos que suceda esto, cuando hay desconfianza", dijo durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso.

"Los controles de cambio no funcionan"

Julio Velarde explicó que esta alza se produjo por la demanda de "locales como extranjeros" que se han "desecho de activos peruanos". Afirmó que estos son vendidos en soles, pero inmediatamente demandan dólares. Además, contribuye al alza la salida de capitales y la decisión de personas de convertir sus ahorros en dólares.

"Hay países que tienen tipo de cambio fijo, pero han fracasado. Realmente detener esto se vuelve casi imposible. Los controles de cambio no funcionan, ustedes pueden ver el caso de Argentina o el llamado dólar MUC supera todas las expectativas", advirtió.

Julio Velarde indicó que la pregunta que se deben hacer es por qué los peruanos quieren sacar al extranjero su dinero y por qué no lo están trayendo. "Y ahí se estabilizaría", agregó.

Además, sostuvo que el Banco Central de Reserva no es "todo poderoso" y que no hay forma de frenar esto si las ventas son demasiado grandes.



"Felizmente creemos que se ha apaciguado la presión cambiaria, que gran parte del dinero más nervioso ya salió. Esperemos que no haya señales de que se esté impulsando una nueva salida. El dinero nervioso ya terminó de salir hace ya un tiempo", expresó.

Julio Velarde insistió que no es tarea del BCR controlar el tipo de cambio y que su institución no tiene capacidad ilimitada para intervenir en el alza del dólar. "Sencillamente no podemos fabricar dólares, sí soles pero no dólares".



"Si estuviera fijo el tipo de cambio y no sube en absoluto, tenga usted la seguridad que todo el mundo y su perro se pone a comprar dólares. Se pone casi muy difícil de manejar", manifestó.



