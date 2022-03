Especialistas señalan que esta norma podría afectar a más de 100,000 trabajadores. | Fuente: Andina

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, calificó como "una locura" la eliminación de la tercerización laboral.

"Atentar contra la tercerización es una locura y es una pobre comprensión de la economía", comentó en RPP tras ser consultado por la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Como se recuerda, hace unas semanas por el MTPE emitió un decreto supremo restringiendo parcialemente la tercerización en el núcleo del negocio, es decir, en las actividades principales de una empresa.

La medida, que no precisa cuáles serán consideradas actividades especializadas y cuáles no lo son para las empresas que tercerizan, ha resultado polémica pues no se dialogó previamente con los gremios empresariales ni con el Ministerio de Economía.

Pese a que el MTPE niega que esto vaya a ser negativo para las empresas, Velarde precisa que la economía se hace más eficiente cuando hay una división de tareas.

"Tiene sentido tercerizar, si alguien puede operar mejor una tuneladora mejor que la empresa minera tiene sentido contratarla, lo que uno en el mundo es que las empresas se van especializando cada vez más", comentó.

Cabe indicar que un informe de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advertía que la medida podría ser dañina e inviable para el mercado peruano.

Además, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC) esto implicaría un impacto en el nivel de empleo, pues se están poniendo en riesgo los puestos de trabajo de más de 105 mil personas.