Julio Velarde sobre su continuidad en el BCR: “Estaría contento si me voy, pero también si me quedo”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, se refirió a su posible continuidad en el cargo en una entrevista con el diario La Voz de Argentina. Consultado sobre si aceptaría un nuevo período al frente de la entidad, afirmó que aún no tiene una decisión tomada.

“Realmente no lo sé. Estaría contento si me voy, pero también si me quedo. Tendría que pensarlo en su momento”, señaló.

Cabe recalcar que un nuevo directorio del BCR debe ser elegido y asumir funciones en julio 2026. La posible permanencia de Velarde cobra especial relevancia debido al rol que ha tenido en consolidar la credibilidad monetaria del país en los últimos años.

Crecimiento económico y perspectivas del Perú

Durante la conversación, Velarde destacó el desempeño económico peruano y proyectó que este año el país podría cerrar con un crecimiento de 3,3 % o 3,4 %. Afirmó que esta cifra colocaría a Perú entre las economías de mayor expansión de la región —solo detrás de Argentina y Paraguay— en un contexto de bajo crecimiento en América Latina.

"Este año deberíamos estar en 3,3 o 3,4 %. No es una mala situación. De hecho, después de Argentina y Paraguay, creo que vamos a ser el país que más crece; pero en una región que, en general, crece poco. Diría que, excepto en 2021, cuando tuvimos al presidente más izquierdista y radical de nuestra historia (por Pedro Castillo), y pese a los cambios políticos, el régimen económico ha sido similar", declaró.

Añadió que el país mantiene una de las inflaciones más bajas de la región, un factor que contribuye a sostener un entorno más predecible para las inversiones.

Además, el titular del BCR explicó que la institución continúa ejecutando una estrategia orientada a fortalecer las reservas internacionales y preservar la confianza de los inversionistas.

Subrayó que la independencia del banco central, la disciplina monetaria y la acumulación de reservas son claves para enfrentar la volatilidad global, contener presiones sobre el tipo de cambio y mantener expectativas económicas estables. Señaló que este enfoque ha permitido proteger la economía peruana frente a episodios recientes de incertidumbre internacional.

La mirada de Velarde sobre la situación en Argentina

Finalmente, Velarde comentó el panorama argentino y adoptó una postura cautelosamente optimista. Señaló que Argentina “va por buen camino” en su proceso de reducción de la inflación, aunque advirtió que será crucial mantener coherencia en las políticas económicas, disciplina fiscal y un respaldo suficiente de reservas.

De acuerdo con Velarde, estos factores serán determinantes para consolidar la desinflación y recuperar la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.