Karen Schwarz lidera la expansión de Valente y no descarta abrir tiendas en provincia: "Me lo piden muchísimo"

Karen Schwarz, empresaria y fundadora de Valente, se presentó en Negocios 360 por RPP y las proyecciones de la empresa y su historia detrás del éxito.

Actualmente, Valente se encuentra en un proceso de crecimiento y "cuajar" como marca. Ya tienen tiendas físicas, presencia en centros comerciales y tiendas por departamento, y llegan a todo el Perú a través de socios logísticos. También realizan envíos a nivel internacional.

Sin embargo, el próximo reto es la expansión con puntos físicos en cada provincia.

"Sí, me gustaría tener puntos físicos en cada provincia. Me lo piden muchísimo, pero siempre les digo "por favor, paciencia". Es un emprendimiento que tengo que manejarlo con puntos porque si no se dispara en la gestión, el proceso y al final queremos continuar en esta línea", sostuvo.

La esencia de Valente

La motivación principal para lanzar Valente surgió tras su experiencia con la maternidad y la necesidad de reencontrarse consigo misma y su cuerpo después de dar a luz a sus hijas. Buscaba crear un producto que acompañara a las mujeres en su proceso post-parto y de autoaceptación, que no "ahogue" ni "asfixie", diferenciándose así de las fajas tradicionales.

Lo que comenzó como una simple incomodidad personal hace 15 años, buscando un producto modelador cómodo que no se marcara bajo la ropa, se guardó en el "baúl de los recuerdos" con la idea de que "quien lo haga será millonario con eso".

Este sueño se materializó en Valente, una marca de productos modeladores que busca ir más allá de la simple faja.

Los desafíos de Karen Schwarz como empresaria

Uno de los mayores desafíos personales en el ámbito empresarial fue ser vista no solo como la conductora de televisión, sino como una empresaria capaz de gestionar una empresa. Schwarz destaca la importancia de tener una red de soporte y estar en constante aprendizaje, escuchando a otros empresarios y capacitándose.

Su estilo de liderazgo busca motivar a su equipo, compuesto mayormente por mujeres, a ser su mejor versión y a proyectarse a mediano y largo plazo, no solo pensando en el sueldo. Actualmente, Valente da bienestar económico a casi 15 o 16 personas, una responsabilidad que valora enormemente.

¿Cómo se fundó Valente?

El camino para fundar Valente no fue sencillo, especialmente al enfrentar la barrera de no tener conocimientos en administración, contabilidad, economía o finanzas, a pesar de saber comunicarse.

Inicialmente, Karen Schwarz contó con la ayuda de un equipo de expertos en negocios que gestionaron los primeros seis meses, aunque sentía que no "respiraba a la marca lo que [ella] quería" en cuanto a colores, esencia y mensaje.

Fue entonces cuando decidió tomar las riendas, declarando que tenía un "corazón enorme" y las ganas de crear una "marca con corazón, con sentimiento y con emoción".

Actualmente, Valente ya tiene 3 años en el mercado, pero no todo ha sido sencillo. Schwarz considera que emprender en Perú es "difícil", debido a los miedos relacionados con la situación económica, la aceptación del producto, los proveedores y la rotación de personal.

Sin embargo, ella gestiona el miedo viéndolo como un retador para superarse a sí misma.