Rechaza beneficios tributarios para empresas

El ministro de Economía Kurt Burneo presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), ante la prensa. En sus declaraciones resaltó que la proyección continúa baja alcanzando un crecimiento de 3.6 % del PBI para el cierre del año.

El funcionario explicó que se debe impulsar la demanda y mejorar la oferta, para ello se presentará en los próximos días un plan de reactivación económica para las empresas y se buscará recuperar la confianza con políticas transparentes y coordinación constante con el BCR.

“No va a haber sorpresas ni para los trabajadores, ni para los empresarios ni para el Congreso. El tener una relación coordinada con ellos facilita cualquier plan de reactivación”, refirió el funcionario.

Sobre el BCR, aclaró que la ley protege la autonomía del Banco Central de Reserva, por ello aseguró que no busca interferir en la política monetaria, pero sí busca una coordinación entre las acciones que los involucra directamente.

En contra de beneficios tributarios para empresas

El ministro también se pronunció sobre algunas iniciativas aplicadas como la reduccipon del IGV a los restaurantes e insistió con su disconformidad, la cual la manifestó al presidente Pedro Castillo, pese a estar en desacuerdo aseguró que buscará una mejora en el reglamento para que no haya un golpe en la recaudación fiscal.

“No estoy de acuerdo con ese tipo de medidas, pero creo que esa va a ser la primera y última. Si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición, pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas”, expresó sobre los beneficios tributarios a las empresas.

También reconoció que la gestión pública no ha sido eficiente y lo que continuará retrasando al país en su integración a la OCDE. Con el crecimiento que tenemos de 3 %, todavía alcanzaremos en 19 años a México, que es el último país en la lista de las naciones de baja productividad per cápita que se adhirieron a la OCDE.