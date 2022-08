Kurt Burneo se encuentra en el cargo desde inicios de agosto. | Fuente: Andina

El ministro de Economía, Kurt Burneo, dejó entrever que el Gobierno no tuvo en cuenta la posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en algunas medidas anunciadas.

Burneo se refirió a la aprobación de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a restaurantes, con la cual está en desacuerdo.

"El tema de la reducción de IGV al 8% yo sí creo que no fue una medida muy acertada, yo recién llegaba al gabinete y lo encontré armado. Le dije al presidente y al premier lo que yo pensaba, pero ya las cosas estaban lanzadas y no es lo ideal, no puede ser que le reduzcan impuestos a cambio de nada", dijo durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026.

Sobre su permanencia en el Gabinete

El titular del MEF comentó que espera que esa sea la última vez que sucede ese desacuerdo con el gabinete.

"No estoy de acuerdo con ese tipo de medida, pero creo que esa va a ser la primera y última, no creo que haya más, porque si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición, pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas", indicó el ministro.

Sin embargo, tras volver a ser consultado sobre su permanencia en el gabinete ministerial, Burneo precisó que no ha dicho que vaya a salir del MEF si no le hacen caso.

El ministro agregó que las competencias del Ministerio de Economía son claras y "no son negociables. La responsabilidad del manejo de la economía pasa por este ministerio".

Burneo también mencionó que el próximo plan de reactivación económico que sería presentado la próxima semana será coordinado con el Consejo de Ministros.