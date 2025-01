La industria cervecera aporta alrededor del 1% al PBI nacional, asegura la SNI

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El consumo de cerveza en nuestro país es tradicional en festividades como los carnavales que se realizan en diferentes regiones, sin embargo, el consumo per cápita aún está por debajo de otros países en la región como Colombia y México. En promedio, los peruanos beben en promedio 43,5 litros de cerveza al año, señaló el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Antonio Castillo, gerente general de la SNI, destacó el aporte de esta industria a la economía nacional y el impulso a las pequeñas y medianas empresas involucradas en la cadena logística.

“Es un sector que tiene dinamismo que genera 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) y a nivel de trabajadores, si bien tiene 20 mil trabajadores en la parte de producción, hay que pensar en la distribución donde también incorpora bodegas. No solamente hay grandes empresas, sino también están creciendo pequeñas empresas y medianas empresas, incluso productores agrícolas que ya están teniendo insumos nacionales”, señaló a RPP.

En esa línea, se refirió al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a la cerveza, que actualmente es de S/ 2.51 por litro.

“A veces grabar con un impuesto selectivo alto estos sectores puede desincentivar a la cadena productiva. La idea yo creo que es eh manejarnos siempre con una política que permita que el sector pueda tener un desarrollo y que tengamos un crecimiento mayor, no solamente el consumo que es bajo en relación con otros países, sino nuestra producción tiene que crecer más con capacidad de exportación”, añadió

Según la SNI, el Perú es el segundo país con mayor ISC en la región con US$ 61 por hectolitro (equivalente a 100 litros), siendo el doble del promedio regional y muy por encima de países como México (US$ 22) y Colombia (US$ 29).

Venta de cerveza representa el 30 % de los ingresos de los bodegueros

Durante su exposición en el evento “Tierra de Cerveceros: el presente y el futuro del sector cervecero en el Perú”, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Andrés Choy, destacó que el comercio de cerveza involucra a más de 300 mil bodegueros y representa el 30 % de sus ingresos.

Entre enero y noviembre del 2024, la producción de cerveza (blanca) sufrió una caída del 1,8 % en comparación a similar periodo del año anterior, según datos del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI.

Las exportaciones de cerveza de malta sumaron US$ 5,3 millones en el periodo enero-noviembre de 2024, teniendo a Chile como principal destino con el 41,1% de las exportaciones peruanas de cerveza de malta, seguido de Estados Unidos, España y Colombia.