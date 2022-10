Claudia Cooper, presidenta de Perumin, señaló que el país está en una coyuntura clave debido al incremento de la demanda de cobre | Fuente: Andina

Claudia Cooper, exministra de Economía y presidenta de Perumin, señaló que el sector minero nacional vive una coyuntura favorable por la alta demanda de cobre destinado a la "transición energética", y que el país debe formar parte de ese proceso "de manera sostenible y responsable".

"Hoy, el mundo está pasando por una transición energética, dada la preocupación por el medio ambiente. Y esa transición necesita cobre, y el Perú tiene cobre. Entre nuestro país y Chile está el 40% de las reservas globales de cobre. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no estar en ese proceso que ya no es solamente un tema nacional, sino de la humanidad", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, subrayó que en la clausura de la 35 Convención Minera Perumin, realizada ayer, se ha hecho hincapié en los temas fundamentales para "atraer la inversión minera".

"Los temas ESG -ambiental, social y de transparencia corporativa- hoy son fundamentales para atraer esa inversión. Los países con menor riesgo ESG son los países que están atrayendo la mayor cantidad de inversiones. Estamos en un mundo que se transforma y, para esa transformación, la minería responsable es vital", refirió.

Además, señaló que el sector minero "es el más importante en el país debido a los recursos que genera", los cuales servirían para "financiar la construcción hacia un país más próspero".

"Lo fundamental es la predictibilidad"

Cooper refirió que para el sector minero, más importante que la coyuntura, es la predictibilidad a largo plazo.

"Lo fundamental es la predictibilidad. Como dijo uno de nuestros conferencistas, la minería piensa y planea por décadas. En realidad, la coyuntura no es un tema que les preocupa, lo que preocupa, sobre todo, es el largo plazo entre que un proyecto se conceptualiza, se explora, se invierte, pasan décadas. Necesitamos esa predictibilidad de políticas, con reglas de juego claras, y eso incluye la sostenibilidad y la relación con el medio ambiente y las comunidades", indicó.

Para generar esa predictibilidad, Cooper señaló que hay tres actores involucrados: las empresas, el Estado y las propias comunidades.

"Las empresas tienen que tener operaciones sostenibles con el medioambiente, con el entorno en el que se mueven. Las comunidades tienen que invertir esos recursos que se están generando en inversiones sostenibles y productivas de largo plazo, que al final sean independientes de la empresa minera. (...) Y el Estado, en gastar ética y transparentemente todos esos recursos (de) los impuestos mineros en aquellas personas que son más vulnerables y que más lo necesitan", explicó.

Además, remarcó que lo que afecta esa predictibilidad es la falta de estabilidad.

"Una inversión minera es un compromiso de décadas. Cuando uno entra a invertir (...) está, de algún modo, casado con el proyecto por 40, 50 años. Entonces, es una decisión muy importante y cuando se toma esa decisión, las reglas tienen que estar más o menos claras y la certidumbre de largo plazo es la que se va a mantener más que la coyuntura", señaló.

En estas elecciones, "esperamos que se elija a los mejores"

La presidenta de Perumin también se refirió a las Elecciones Municipales y Regionales 2022 que se realizarán el día de mañana. Sobre ello, dijo que el sector minero espera que "se elija a los mejores"



"La expectativa está en que ojalá elijamos a los mejores. El sector minero está en los territorios más pobres, es el más descentralizado (...) y convivimos muy de cerca con esas autoridades, con esos alcaldes, con esos gobernadores que están en las zonas donde operamos", señaló.

Por ello, Cooper refirió que elegir a una autoridad idónea es "vital", pues la operación minera "convive" con los alcaldes y gobernadores electos.

"Para nosotros es vital porque convivimos juntos en esos territorios que, justamente, son los que necesitamos desarrollar para generar mucha más prosperidad que la que ahora tienen. Son territorios muy ricos y la idea es que esa riqueza se transforme en prosperidad", sostuvo.

En esa línea, "saludó" las expresiones del premier Aníbal Torres durante la clausura de Perumin referentes a que la minería "es clave" para el desarrollo del país.

"Saludamos que, de alguna manera, el premier comparta la conciencia de que es el sector minero que está generando la posibilidad de tener una visión hacia adelante porque nos va a generar los recursos para financiarla (...) En eso, estamos plenamente de acuerdo", indicó.













NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: