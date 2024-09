La otra cara de la inseguridad ciudadana: Bodegas del país víctimas del cobro de cupos y otros delitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María es bodeguera en Lima. Hace algunos meses recibió amenazas de delincuentes que la estaban extorsionando a cambio de dejarla trabajar. Para este informe y con el fin de cuidar su identidad hemos cambiado el nombre de la comerciante. Ella ha contado a RPP que no es la única víctima, pues sus socios tuvieron que vender sus productos y hasta rematar sus vitrinas y otros objetos para evitar las extorsiones.

“Yo cerré mi bodega por 8 meses, me afectó totalmente en todo sentido: económica y emocionalmente porque tampoco salía a la calle, cuando pasaban las motos, esa sensación es horrible porque te marca. Yo me tuve que encarcelar, no salía para nada, encargaba para comprar mis cosas. Mis hijos tuvieron que huir como si fueran delincuentes”, cuenta llorando

Las bodegas desde hace varios meses son el blanco de los delincuentes. Ya lo había adelantado RPP: Al cierre de 2023, cerca de 13 mil bodegueros en Perú fueron víctimas de extorsión. Esta cifra es tres veces mayor a lo registrado en 2021, según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP).

El foco estaba puesto en Lima y Callao, Trujillo y Arequipa

Este 2024 las cifras siguen su rumbo para mal. Según el gremio se ha contabilizado hasta la fecha casi 10 mil reportes delincuenciales. Es decir, información que el gremio recopila.

Andrés Choy, presidente de ABP, lo explica así. “La situación no ha bajado, se ha incrementado entre enero y julio de este año. La mayor parte es por cobros de cupos: pagos mensuales que hacen los bodegueros a mafias organizadas. Lamentablemente como no hay apoyo en captura, los bodegueros han tenido que ceder ante chantajes para sus negocios sean protegidas y no le hagan daño”, explica a RPP.

De acuerdo con la información del gremio de bodegueros, 4 de cada 10 reportes delincuenciales que realizan los bodegueros es por cobro de cupos, seguido por el gota a gota y las extorsiones.

La mayoría de los bodegueros víctimas residen en Lima Este, es decir distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita y Chosica.