Las exportaciones peruanas alcanzaron récord en 2024 al llegar a 74 664 millones de dólares

Durante el año pasado, experimentaron un desempeño positivo los sectores metalúrgico (+36 %), pesquero (+24 %), agropecuario (+22 %), minero (+16 %) y químico (+8 %), además de incremento en valor y volumen de ciertos productos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, informó que las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 74 664 millones al cierre del 2024, alcanzando así un nuevo récord histórico.



“Este nuevo hito en el sector exportador es muestra del esfuerzo de nuestro empresariado nacional, que sigue aprovechando las oportunidades y mercados que, a través del Mincetur y Promperú, se abren para los productos peruanos. A ello se suma que nuestra canasta exportadora se ha beneficiado por el incremento de precios en productos clave como el cacao, el café, el oro y el cobre”, explicó desde el puerto de Matarani, en la región de Arequipa.



Durante el año pasado, experimentaron un desempeño positivo los sectores metalúrgico (+36 %), pesquero (+24 %), agropecuario (+22 %), minero (+16 %) y químico (+8 %), además de incremento en valor y volumen de ciertos productos.



En un comunicado, el Mincetur precisó que, en el caso de la agroexportación, los envíos peruanos alcanzaron los US$ 12 784 millones, un incremento de 22,1% y un nuevo récord para el sector, donde destacaron las ventas de cacao y derivados cuyo valor de exportación se duplicó, además del incremento en las frutas (+18%), como los arándanos, paltas y mandarinas. Otros productos que incrementaron sus envíos incluyen el limón, el café, los ajíes y pimientos.



Por otro lado, en el sector pesquero, que registró exportaciones por US$ 3 609 millones y un aumento de 23,6 %, destaca el desempeño de harina y aceite de pescado, así como el de las conchas de abanico (+98,4 %) y pescado congelado y en conserva (+35 %).



En el sector textil y confecciones, el valor exportado sumó US$ 1 638 millones, creciendo 2,1 % frente al año 2023, gracias a los mayores volúmenes exportados. Se destaca el aumento en las exportaciones de prendas de vestir de algodón (+6,9 %) y tejidos (+11 %).



La minería metálica y no metálica también alcanzó la cifra récord de US$ 47 000 millones en exportaciones, un crecimiento de 15,6 %, destacando las mayores ventas de oro (+56 %), estaño (+38 %), molibdeno (+22 %), hierro (+5 %), zinc (+3 %) y cobre (+1 %). Este sector se vio favorecido por mayores precios del oro, plata y cobre.



Principales mercados de destino

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dio cuenta también que en 2024 las exportaciones peruanas llegaron a 178 mercados. Asimismo, se alcanzaron exportaciones récord a 29 destinos, destacando China (US$ 25,2 mil millones), Estados Unidos (US$ 9,5 mil millones), India (US$ 4,7 mil millones), Japón (US$ 3,3 mil millones) y Chile (US$ 2,2 mil millones).

"El continente asiático representó más de la mitad del valor exportado (53 %), América 30 % y Europa 16 %. En dicha línea, los principales destinos para las exportaciones peruanas fueron China (34 % del total), Estados Unidos (13 %), Unión Europea (11 %), India (6 %) y Canadá (5 %)", detalló.



La cartera añadió que China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de minerales y productos pesqueros, mientras que Estados Unidos es el principal destino para las exportaciones agrícolas y textiles.