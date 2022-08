MEF espera crecimiento del PBI en 3,3 % pese a proyección negativa | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla consideró que la reciente presentación del ministro Kurt Burneo, en la que dejó entrever que el Gobierno no tuvo en cuenta la posición de este sector en algunas medidas anunciadas, refleja que "lo técnico" sigue prevaleciendo en esta cartera.

"Creo que el ministro está asumiendo el cargo que corresponde. El documento que presentó ratifica que lo técnico sigue imperando en ese ministerio y las batallas van a ser ajenas al ministerio", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Castillo Rubio opinó, no obstante, que las proyecciones dadas por el actual ministro de Economía podrían ser "un poco sobre optimistas" y recordó que en poco el propio Kurt Burneo pasó de pronosticar una posible recesión a un mayor crecimiento económico para el año entrante, "cosa que no se condice con la realidad política en el país".

El economista recordó que el presidente Pedro Castillo en varias ocasiones "ha ignorado" el perfil técnico del Ministerio de Economía cuando se observan ciertas leyes. Pese a este "ninguneo a la tecnocracia", Castilla destacó que Burneo "ha dado mensajes que ojalá calen en el resto del Ejecutivo".

"Creo que las batallas van a ser internas. Él dijo que está en desacuerdo con una serie de políticas populistas, demagógicas. Es bueno, pero creo que el MEF ha ido perdiendo el papel que tenía de 'gran disciplinador' del resto de sectores y va a tener que ejercer ese rol, ojalá con el presidente", indicó.

La crítica al Gobierno

Este jueves, el ministro de Economía, Kurt Burneo, dejó entrever que el Gobierno no tuvo en cuenta la posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en algunas medidas anunciadas, como la aprobación de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a restaurantes.

"El tema de la reducción de IGV al 8% yo sí creo que no fue una medida muy acertada, yo recién llegaba al gabinete y lo encontré armado. Le dije al presidente y al premier lo que yo pensaba, pero ya las cosas estaban lanzadas y no es lo ideal", dijo.

Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas comentó que espera que esa sea la última vez que sucede ese desacuerdo con el Gabinete.

"No estoy de acuerdo con ese tipo de medida, pero creo que esa va a ser la primera y última, no creo que haya más, porque si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición, pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas", indicó el ministro.

Sin embargo, tras volver a ser consultado sobre su permanencia en el gabinete ministerial, Burneo precisó que no ha dicho que vaya a salir del MEF si no le hacen caso. Agregó que las competencias del Ministerio de Economía son claras y "no son negociables".

