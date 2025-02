Macro Región Norte: Proinversión promueve portafolio de proyectos por más de 7 000 millones de dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentó en Trujillo un portafolio de 18 proyectos en Asociación Público – Privada y Proyectos en Activos de la Macro Región Norte, que requieren inversiones por US$ 7400 millones en saneamiento, transportes, salud, irrigación y minería.



En reunión con empresarios y potenciales inversionistas convocados por la Cámara de Comercio de La Libertad, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, detalló los aspectos técnicos y financieros de iniciativas con alto impacto social para las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Áncash.



Del Carpio destacó, en su exposición, iniciativas como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Trujillo (US$ 427 millones), Terminal Portuario de Chimbote (US$ 331 millones), Corredores Viales (US$ 829 millones), Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 550 millones), Chavimochic – III Etapa (US$ 450 millones), Proyecto de Roca Fosfórica en Concesiones de Salmueras de Bayóvar (US$ 1000 millones), entre otros.



“Además, se ha identificado 20 potenciales proyectos por US$ 1 100 millones, enfocado en los de rubros de producción, inmobiliario, salud, saneamiento, comercio e irrigación”, indicó Proinversión en un comunicado.



En beneficio de la Macro Región Norte, entre los años 2002 – 2024, Proinversión adjudicó 60 iniciativas bajo la modalidad de APP por más de US$ 4 000 millones en sectores clave para la reactivación económica, como transportes, hidrocarburos, irrigación y salud, entre otros.



Obras por impuestos

Asimismo, el director ejecutivo de Proinversión dijo que la Macro Región Norte cuenta con un potencial de S/8 346 millones para obras por impuestos y, actualmente, la agencia promueve 82 proyectos por S/1 574 millones en beneficio de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.



Del Carpio resaltó que La Libertad cuenta con un potencial de inversión CIPRL de S/1743.6 millones, Gobierno Regional (S/1 331.9 millones), los gobiernos Locales (S/380.2 millones) y las universidades públicas (S/31.4 millones).



Recordó, además, que entre los años 2009 - 2024, se adjudicaron 220 proyectos de Obras por Impuestos en la Macro Región Norte por S/4 704 millones en transportes, educación, salud, saneamiento, seguridad ciudadana, entre otros.