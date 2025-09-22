MEF avanza el 59 % del shock desregulatorio con 385 medidas implementadas: ¿Cuáles están pendientes?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció hoy que ha culminado la implementación de 385 medidas como parte de su plan "Shock Desregulatorio", una iniciativa diseñada para facilitar y agilizar la ejecución de la inversión privada en el país. Este avance representa el 59 % del total de 651 medidas que el Gobierno ha identificado hasta la fecha.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo con representantes de los principales gremios empresariales del Perú. Según el MEF, las 266 medidas restantes continúan en proceso de evaluación y articulación por parte de los sectores correspondientes.

El trabajo multisectorial es constante, lo que se evidencia en el incremento del número total de medidas, que pasó de 628 a 651 desde la última reunión con los gremios el pasado 25 de agosto.

Las medidas aprobadas por el MEF

Dentro del bloque de iniciativas ya aprobadas, el MEF destacó la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), Ley N.º 32441, que busca mejorar la regulación para promover inversiones, fortalecer la gobernanza institucional y hacer más ágiles los procesos de inversión.

Otras disposiciones importantes que ya están en marcha incluyen:

Regulación de los plazos para la devolución de garantías en la Amazonía.

Lineamientos para los estudios de proyectos APP cofinanciados.

Modificaciones al Reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV).

Disposiciones para fomentar el comercio electrónico en la zona comercial de Tacna.

Lineamientos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2026, enfocado en eliminar barreras burocráticas.

Iniciativas en proceso y Asociación Público Privada

El Gobierno también informó sobre las medidas que se encuentran en desarrollo, entre las que resaltan una nueva Ley de Obras por Impuestos y una propuesta para estandarizar los procedimientos, plazos y criterios técnicos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, se está trabajando en lineamientos para el uso eficiente de los silencios administrativos y en flexibilizar el reglamento para ampliar las plataformas de financiamiento participativo (crowdfunding).

En la reunión se subrayó la importancia de la colaboración público-privada a través de las Mesas Ejecutivas, reportando avances significativos en la Mesa Ejecutiva Minero-Energética y la Mesa Ejecutiva de Turismo. Asimismo, se destacó el trabajo del Equipo Especial de Seguimiento a la Inversión (EES), que se enfoca en destrabar trámites clave, como autorizaciones para depósitos de relaves y permisos hídricos.

En este contexto, se recordó el evento "EESI Territorial" realizado en Cajamarca el 2 de setiembre, donde el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, presentó una cartera de proyectos por $ 19,000 millones y resaltó la necesidad de contar con un Plan Regional de Competitividad y Productividad.

La reunión fue encabezada por el viceministro de Economía, Erick Lahura, y contó con la participación de directivos del MEF y representantes de gremios como CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), COMEX Perú, ADEX, SNMPE, CAPECO, entre otros.