MEF cambia al jefe de SUNAT, ¿cuáles son las razones?

Ministro aclaró que, si hay más cambios en la SUNAT será por decisión del nuevo jefe de la entidad.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, confirmó que el cambio del jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Luis Vera, se debe a una caída de la recaudación tributaria.

"En este año que ha pasado hemos perdido 2 puntos porcentuales de presión tributaria. Estábamos en 16 y algo y hemos terminado en 14.5… No encuentro justificación para una caída tan gruesa de la recaudación”, resaltó el funcionario.

Por el momento, detalló, que todavía no se cuenta con el nuevo reemplazo de Vera, pero evalúan a dos propuestas. El nuevo jefe tendrá que preocuparse me ampliar la base tributaria. El ministro también invocó al Congreso a no impulsar más incentivos tributarios para reactivar a los sectores económicos.

"Le pedimos al Congreso como al resto de mis colegas que eviten estar generando o motivando reactivaciones sectoriales, en base a incentivos tributarios, que básicamente pasan por eliminación o reducción de impuestos", precisó.

Proyecciones económicas

De otro lado, el ministro detalló que la economía peruana registró números positivos en enero, aunque no se descarta que sea producto de un rebote, en febrero el escenario podría repetirse y en marzo se espera la presentación de las proyecciones macroeconómicas.