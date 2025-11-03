MEF descarta ampliar el Reinfo, pero afirma que escuchará a las partes involucradas

El gobierno no está evaluando una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2025. Así lo aseguró la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles durante el encuentro “Seguridad para crecer” con los gremios empresariales, en el que además participó el jefe de Estado, José Jerí.

“La posición de este gobierno es escuchar primero ambas partes. Estamos claro de que no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación, sin embargo la dirección que se ha dado es escuchar al sector que si está pidiendo una ampliación y ver que salida gradual se puede dar”, expresó la titular del MEF.

En ese sentido, enfatizó que en el Ejecutivo no se tiene en agenda la discusión de una eventual ampliación del Reinfo.

“No necesariamente pasa por una ampliación a Reinfo, no es algo que hayamos discutido. No queremos generar esa expectativa que se está evaluando ampliar, no está en discusión eso. Pero, si es prudente escuchar por qué la otra parte considera que esto debe suceder”, añadió.

Cabe señalar que en la Comisión de Energía y Minas del Congreso aún está pendiente el debate del predictamen que reúne tres proyectos de ley orientados a extender el proceso de formalización minera mediante el Reinfo.