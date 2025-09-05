MEF descarta un octavo retiro de AFP tras reglamento de la reforma de pensiones: "La ley ya no plantea"

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, brindó declaraciones a la prensa tras su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Durante su intervención, el titular del MEF se refirió al retiro de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), ello tras la aprobación del reglamento de la reforma del sistema previsional del país.

Respecto a la posibilidad de un octavo retiro de fondos de pensiones, el ministro Pérez Reyes fue categórico al señalar la postura del Ministerio de Economía en contra de tal iniciativa.

"Ya no debería haber retiros de AFP. La ley ya no plantea. Lo que tendría que ocurrir es plantearse una nueva ley si se quisiera un octavo retiro a la que nosotros observaríamos, obviamente", indicó.

Cambios en el sistema de pensiones

Pérez Reyes destacó la reciente publicación del reglamento del sistema previsional, una acción que el ministro enmarcó dentro de una "responsabilidad política". La normativa incluye reformas significativas, siendo la más relevante la implementación de una pensión mínima de S/ 600.

El ministro explicó que esta medida busca asegurar que "aquellas personas que no tengan los recursos, saldo en sus cuentas suficiente para tener una pensión de al menos 600 soles", reciban este monto. "El Estado va a asegurar justamente que todos aquellos que tengan algún saldo puedan recibir esa pensión mínima de 600 soles", enfatizó.

Esta disposición es crucial, dado que, según cifras presentadas por el ministro, la mayoría de los afiliados al sistema privado de pensiones carecen de saldos suficientes para una pensión digna. "De los casi 8.6 millones de personas que digamos de los afiliados al sistema privado de pensiones, casi 6.3 millones de esos 8.6 millones tienen menos de 5,000 soles en sus saldos en sus cuentas. Con ese saldo, obviamente, no podrían acceder a una pensión de 600 soles", precisó Pérez Reyes. El reglamento garantiza que, "al no retirar sus fondos, [estas personas] van a tener derecho a una pensión".

Asimismo, el ministro se refirió a la jubilación anticipada, señalando que el régimen "ya existe" y que el nuevo reglamento busca "normar ese proceso de una forma nos parece a nosotros mejor".