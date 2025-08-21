Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Retiro de AFP: lo que falta para el debate en el Congreso y por qué el MTPE se opone

Gobierno se opone a proyectos que plantean más retiros de AFP y ONP
Gobierno se opone a proyectos que plantean más retiros de AFP y ONP | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El ministro Daniel Maurate rechazó nuevos retiros de AFP, ONP y CTS, señalando que debilitan la protección social de los trabajadores. Además, presentó la EDO 2026, encuesta que busca alinear educación y empleo, fortaleciendo el capital humano y la competitividad del país.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, manifestó hoy su rotundo desacuerdo con los proyectos de ley que proponen nuevos retiros de los fondos de las AFP y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Además, se mostró en contra de la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

"Queremos que en el Perú construyamos una política fuerte de previsión social. Eso significa que los trabajadores tengan un recurso cuando se queden sin empleo hasta que se reenganchen en otro empleo. Significa que tengan pensión cuando se jubilen, que tengan protección para su salud", dijo a RPP.

Desde el congreso, se han presentado alrededor de 24 proyectos de ley para retirar la AFP y hasta 3 proyectos de ley para retirar la ONP. En el mes de junio, la Comisión de Economía del Congreso suspendió el debate de estos retiros hasta que se publique el reglamento de la reforma de pensiones; una medida que modifica las leyes y normas que rigen los sistemas de pensiones, tanto públicas como privadas, para mejorarlos.

Al consultarle la fecha de publicación, el ministro indicó que "todavía no (la hay), pero en cuanto la tengamos, daremos a conocer no solamente la fecha, sino también los pormenores y detalles de cómo estará saliendo el reglamento".

Inicia la EDO 2026: ¿En qué consiste?

Maurate Romero destacó que el Estado debe garantizar la protección social de los trabajadores, asegurando recursos como la CTS en caso de desempleo y pensiones dignas en la jubilación. Advirtió que el mal uso de estos fondos perjudica a los trabajadores y al país.

En ese marco, el Ministerio de Trabajo lanzó la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026, que busca identificar las necesidades del mercado laboral para fortalecer el capital humano y la competitividad empresarial. La EDO ofrecerá información sobre contrataciones, competencias requeridas y temas como seguridad laboral y gestión ambiental.

El ministro resaltó que es clave alinear la oferta educativa con la demanda laboral, evitando carreras que no tengan inserción en el mercado formal. Subrayó que este desajuste genera baja productividad y que el objetivo es que universidades y programas estatales adapten su formación a las verdaderas necesidades del empleo.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
AFP retiro de AFP OBP CTS MTPE EDO 2026

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA