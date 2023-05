MEF espera ingreso de Perú a la OCDE antes del 2026

Ministro Alex contreras refirió que hay requisitos complejos, pero no “será difícil cumplirlos”.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, se mostró optimista en cumplir la meta de convertir al Perú en integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) antes del 2026.

Aunque el sueño es grande, Contreras expresó que habrá un gran avance si al menos se cumplen los requisitos en tiempo record.

"Es un proceso complejo, pero creo que debemos apuntar todos los recursos, si no es a ser miembros, al menos cumplir los requisitos en 3 años. Todos dicen que es una meta ambiciosa, pero si no nos ponemos metas de este tipo, no lo vamos a lograr. Algunos países les ha demorado 4, 5 ó 6 años, pero algunos lo han logrado en 3", destacó.

Las declaraciones las dio frente a la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE (CESIP-OCDE) del Congreso.

En su discurso resaltó los avances de nuestro país como mejorar en temas tributarios, y demostrar estabilidad macroeconómica con "estándares ideales". Para él, estas mejoras demandaron un gran reto y aunque hay otras metas complejas, "no son difíciles".

El ministro indicó que aprovecharán "la confluencia de factores" positivos para la economía, por ejemplo el bono demográfico que "nos ha premiado como uno de los pocos países con población joven y trabajando". "Las potencialidades del país son enormes", finalizó.

¿Qué es la OCDE?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor.

En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajamos para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales.