MEF: “La inestabilidad política nos ha quitado la capacidad de generar consensos”

El ministro de Economía sostiene la esperanzas en la minería, pero para ello acepta que urge una reconciliación entre poderes.

El ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras se presentó en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú donde trató de poner paños fríos a la crisis económica que vive el país y de esta manera generar confianza en los inversionistas.

Durante su discurso aceptó que la inestabilidad ha retrasado el crecimiento del país. “Siempre la política impacta y contamina a la economía”, explicó. Según el ministro, esta crisis es la peor de nuestra historia republicana.

“En los últimos seis años yo diría si no es el peor, es uno de los peores momentos de inestabilidad política de nuestra historia republicana… La inestabilidad política, nos ha quitado la capacidad de generar consensos alrededor de cuáles deberían ser los proyectos nacionales y en eso creo que jugamos todos un rol importante: el sector público, el sector privado, la academia y sin lugar a duda, los ciudadanos”, expresó.

Con este panorama, las expectativas de los inversionistas no han cambiado y se ha convertido en una preocupación para el Ejecutivo. “Lo que sí me preocupa, y mucho, es el pesimismo persistente. En los últimos 4 años, los indicadores de pesimismo no han mejorado significativamente”, refirió.

Aún así, Contreras confía que la situación se superará el siguiente año; aunque todavía se necesita impulsar varios sectores, uno de ellos es la minería, a través del Plan Unidos, cuya implementación alcanzará el 20 % en enero.

“El MEF así como tiene el compromiso de salvaguardar las cuentas fiscales, también tiene el compromiso de ser el impulsor del crecimiento, apoyar a la minería, apoyar al turismo, apoyar a los diferentes sectores productivos”, explicó.

Solo en el caso del sector minero, explicó que se acelerará la reducción de la tramitología. “No nos podemos dar el lujo de tener una cartera tan importante de proyectos parados. Tenemos que comprometernos y el gran reto tiene que estar en reducir significativamente la tramitología, el exceso de burocracia que paraliza proyectos y que al paralizar proyectos paraliza empleos, paraliza producción y sobre todo paraliza desarrollo y oportunidades que están buscando los ciudadanos de este país”, refirió.