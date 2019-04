En el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022 se prevé que el consumo privado se expandirá 3.8 % y 4.1 % el 2019 y 2020. | Fuente: Foto: Andina

La inversión privada crecerá 7.6% este año y 7.5 % en el 2020, consolidándose como uno de los motores de crecimiento del producto bruto interno (PBI), proyectó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022.



“La inversión privada continuará con su proceso de aceleración y se consolidará como uno de los principales motores de crecimiento de la economía con una tasa de 7.6 % en 2019, la más alta desde 2012. Esta aceleración se debe al incremento de la inversión minera en los grandes proyectos que iniciaron construcción en 2018 (Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho)”, señaló.



“En 2019, la inversión minera crecerá alrededor de 27 % en términos reales, por encima del 23 % esperado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Así la inversión en este sector alcanzó 4,900 millones de dólares en 2018, y se prevé que en 2019 se incremente hasta 6,300 millones de dólares (2.7 % del PBI)”, agregó.



En el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022 se indica que el desarrollo de este ciclo se debe a la mayor inversión en grandes proyectos (total: 8,900 millones de dólares) que iniciaron construcción en 2018: Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones), la ampliación de Toromocho (US$ 1,355 millones), Quecher Main (US$ 300 millones), Bofedal 2 (US$ 200 millones) y Ariana (US$ 125 millones).



Sostiene que la inversión en estos proyectos se triplicará entre 2018 y 2019, y representará el 52% de la inversión minera de 2019. Adicionalmente, Corani (585 millones de dólares) y la ampliación de Santa María (110 millones de dólares) iniciarían construcción en lo que resta del año ya que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados y se encuentran en fase de ingeniería de detalle.



Cabe mencionar que, entre enero y febrero del presente año, la inversión minera creció 31.5% nominal asociada a las mayores inversiones en los nuevos proyectos.



Por otro lado, en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022 se estima que la inversión pública avanzará 4.5 % el 2019 y 10.7 % en el 2020.



También se prevé que el consumo privado se expandirá 3.8 % y 4.1 % el 2019 y 2020 respectivamente; así, la demanda interna registrará un avance de 4.5 % este año y 4.9 % el 2020.



Andina