La ejecución de la inversión pública registró un nuevo récord histórico. | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la ejecución de la inversión pública de enero a diciembre de 2022 alcanzó S/46 592 millones, una nueva cifra récord que supera en 20 % al mismo periodo de 2021 (S/ 38 785 millones).



La cartera señaló que la inversión pública ejecutada representa el 72 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el porcentaje más alto de los últimos 5 años. "Esto resulta más meritorio si consideramos que el presupuesto de inversión pública para el 2022 fue el más alto de todos los años", precisó en un comunicado.



El MEF detalló que hubo un crecimiento sostenido trimestral a partir del segundo trimestre hasta fin de año, alcanzando en diciembre el mayor pico de ejecución mensual de S/8 769 millones, que representa un crecimiento de 25 % respecto al mismo mes del 2021.



"A nivel desagregado, el Gobierno Nacional finaliza el año con una ejecución de 91 % del PIM, confirmando que las unidades ejecutoras de este nivel ejecutaron casi el total de su presupuesto asignado; a su vez, los gobiernos regionales cierran el 2022 ejecutando el 63% y los gobiernos locales el 67%, del total de su presupuesto programado para la inversión pública", indicó.

Los gobiernos locales, los que menos ejecutaron

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, del saldo total no ejecutado de S/ 18 226 millones, la mayor cantidad corresponde a los gobiernos locales (S/11 986 millones) y gobiernos regionales (S/4 553 millones).



"Como todos los años, este presupuesto no ejecutado financia el PIM del siguiente año, por lo que no es un presupuesto de libre disponibilidad, sino que se requiere para continuar con los proyectos en marcha que ya están planificados en el Programa Multianual de Inversiones. Es importante recalcar que el saldo no ejecutado total es de 28 % del PIM asignado, siendo así el menor de los últimos 7 años, lo que resulta meritorio teniendo en cuenta que el monto del PIM se ha incrementado cada año", remarcó.





Los grandes proyectos de inversión

Dentro de los principales proyectos de inversión pública ejecutados en el 2022 se encuentran: la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (S/686 millones de ejecución); el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto de Chinchero en Cusco (S/372 millones de ejecución); la recuperación de los servicios del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana en Piura (S/278 millones de ejecución); el mejoramiento de la Carretera de Huánuco a Conococha (S/235 millones de ejecución); la ampliación del Tramo Norte del Metropolitano en Lima (S/205 millones de ejecución), entre otros.



"Este extraordinario resultado de la ejecución de la inversión pública en gran parte se debe al trabajo de las ejecutoras en los tres niveles de gobierno, a la institucionalización de la gestión de la inversión pública en el país, la misma que se refleja en equipos técnicos fortalecidos a partir de una estrategia de acompañamiento intensivo y continuo, asistencia técnica, así como el destrabe de los principales proyectos, liderada por el MEF durante los últimos años", agregó el Ministerio de Economía y Finanzas.