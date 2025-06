MEF plantea elevar meta del déficit fiscal al 2.5 % para "no tener un tercer incumplimiento” este 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, planteó modificaciones en las metas de déficit fiscal para el 2025 y 2026. Con ello, busca sincerar las proyecciones económicas y evitar un impacto recesivo en la senda de crecimiento del país.

"Hace 3 días me acaba de llegar el último reporte de SUNAT y seguimos creciendo a tasas de dos dígitos en recaudación tributaria, lo cual significa que vamos bien. El déficit fiscal vamos a ir achicándolo y eso es bueno. El año pasado, en el marco del marco macroeconómico multianual, hicimos unas metas de 2.2 % para este año y 1.8 % para el próximo año", dijo al iniciar, durante su ponencia, en la Expo Industria 2025.

"Cuando estamos revisando, la verdad creemos necesario sincerar esas cifras", dijo, ya que el 2.2 % solo es consistente "con un ajuste del gasto fiscal en el último semestre, que tenía un impacto recesivo o ajustaría la tasa de crecimiento hacia el primer semestre del próximo año, incluso algo el segundo semestre".

"Por eso estamos planteando que vamos a revisar la meta. Ya no va a ser 2.2 %, sino vamos a implementar una meta de 2.5 %. Probablemente, las cifras nos dicen que vamos a estar debajo de 2.5 % en gasto. O sea, el déficit va a estar debajo de 2.5 %, pero preferimos controlar esa meta, no tener un tercer incumplimiento, cosa que hemos tenido los 2 años anteriores que nos comprometimos a algo y no se cumplió", agregó.

Raúl Pérez Reyes indicó que esta modificación se ha conversado con analistas internacionales, quienes coinciden que la meta del 2.2 % "no es razonable". "Así que vamos a trabajar una meta de 2.5 % y el próximo año, en lugar de tener la meta de 1.8 %, probablemente estemos hablando de una meta de 2 % de déficit sobre el PBI".

Esta flexibilidad en las metas, según Pérez Reyes, "nos va a permitir no impactar el crecimiento por ajustar el déficit". Además, señaló que la dinámica de los precios de los minerales probablemente permitirá que el déficit se mantenga por debajo de la nueva meta propuesta.