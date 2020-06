La ministra Alva explicó porque no podría realizarse la devolución de aportes de la ONP. | Fuente: Andina

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, volvió a pronunciarse en contra del proyecto de ley que plantea el retiro del 100% de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que no sería posible realizar una devolución de los aportes.

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFP sino que van para pagar las pensiones de los jubilados”, explicó Alva.

La ministra señala que al intentar devolver dinero de la ONP se podría afectar a los actuales pensionistas del sistema público.

Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo usará todas las herramientas legales previstas para evitar que se perjudique a los jubilados.

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto de ley permitiría a los ex aportantes de la ONP, mayores de 55 años, retirar hasta el 100% de sus aportes. Para acceder a esto no deberían tener los 20 años de aportes.

En el caso de los trabajadores que continúan activos aportando a la ONP, podrán retirar hasta 1 UIT, equivalente a S/ 4,300.

El dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso aún debe ser debatido en el pleno.