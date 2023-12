Mesa Redonda: Comerciantes reducirán hasta un 70 % el precio de los juguetes y los rematarán hasta Bajada de Reyes

Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos, señaló este lunes que los comerciantes de Mesa Redonda reducirán hasta en un 70% los precios de juguetes para navidad y deberán rematar sus productos hasta Bajada de Reyes para al menos recuperar el capital invertido.

"Se notó en este mes de noviembre la recesión y muchos productos que antes se vendían desde ese mes ahora ya no sucedió. Las tiendas

andan un poco vacías, hay escasez de público tanto en provincias como de Lima. Entonces los importadores harán todo lo posible para vender sin nada de utilidades, todo a un precio de remate", manifestó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Importaciones y baja demanda

Díaz comentó que pocos contenedores con juguetes llegaron al país para la campaña navideña, pero aún así la situación no fue favorable para los comerciantes debido a la escasa demanda. Otro punto que les jugó en contra fueron los permisos para traer ciertos productos al país.

"Los importadores cuando no han podido conseguir las autorizaciones hasta julio ya no han importado porque sabían que si les salía la autorización no sabían si el producto llegaba a tiempo para diciembre. De importadores se volvieron distribuidores o comercializadores", añadió.

Roberto Díaz indicó que el norte del país es donde menos se ha vendido juguetes navideños y que ahora dirigen su apuesta a la campaña escolar del próximo año.