Caos en Mesa Redonda: comerciantes formales responsabilizan al alcalde de Lima por “cualquier siniestro”

Lima Román Nazario: "La situación es bastante grave"

Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda | Fuente: RPP

El vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, responsabilizó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de "cualquier siniestro" en el citado emporio comercial de la capital, que ha sido tomada por comerciantes informales.

En La Rotativa del Aire, el empresario lamentó que en esta época del año se ven "sobrepasados" por los comerciantes formales ante la incapacidad de la Municipalidad de Lima.

"La situación es bastante grave en Mesa Redonda en este momento, porque no se han podido recuperar los espacios públicos. Lamentablemente, el plan de Navidad Segura que se ha implementado y se viene desarrollando, a pesar de tratar creo las autoridades contra la gran masa de comercio informal, no se está logrando, se ha activado muy tarde y que no se cuenta con el 100 % de la Policía Nacional. Hay que recordar que se hizo un plan de Navidad Segura en el cual ofrecieron 1 500 policías y 1000 serenos, pero esto en la realidad no da", sostuvo.

Román Nazario precisó que desde febrero de este año la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda buscó conversar con el alcalde Rafael López Aliaga, pero solo fue derivada con gerencias. El motivo de la cita era conocer cuál era la óptica para el citado emporio comercial.

"Somos 18 173 licencias formales, exigimos nuestros derechos de la manera correcta. Lamentablemente y que quede constancia y en una última carta, hace 15 días, se lo hemos hecho saber al alcalde. La responsabilidad total de cualquier emergencia o de cualquier siniestro que no queremos que suceda en Mesa Redonda es exclusivamente de él y de su gestión, que no ha logrado controlar este problema, un problema transversal en la economía nacional de la informalidad. El derecho de la gente a trabajar no puede afectar el derecho de los comerciantes formales, ya que no se puede trabajar en cualquier sitio", expresó.

Cercado de Lima: comercio informal en los alrededores de la avenida Grau | Fuente: RPP

Román Nazario sostuvo que los comerciantes formales de Mesa Redonda se enfocan en el 2024, ya que este año se perdió la campaña mayorista y se encuentra ad portas de perderse la campaña minorista.

Ambulantes en la avenida Grau

En el comercio informal no solo está presente en Mesa Redonda, sino también en las inmediaciones de la avenida Grau, en el Centro de Lima.

Un equipo de RPP constató que los ambulantes ocupan parte de los laterales de un puente y su acceso peatonal, ubicado en la intersección avenida Luna Pizarro con la avenida Grau.

Los comerciantes informales han ubicado plásticos sobre la vía para colocar ofrecer sus diferentes productos, esto en medio de la basura tirada en el lugar.

Según señalan comerciantes formales de la zona, hace muchos años había un acuerdo entre los ambulantes y los empresarios para ubicarse en algunas vías alternas en un horario específico, entre las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., cuando abrían las tiendas. Sin embargo, esto ya no se respeta.