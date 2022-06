Agricultores deberán ser empadronados

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego espera que el fertilizante adquirido por decreto de urgencia n.° 013-2022 llegue en la quincena de agosto a las manos de los agricultores de diferentes regiones donde se cultive papa, arroz, maíz y café.

Pero para que un agricultor acceda a este beneficio tendrá que haberse empadronado previamente en la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, reveló César Santiesteban Pérez, director de Estadística e Informática Agraria a través de Economía para Todos.

“A través de las 24 Direcciones Regionales de Agricultura y las 204 Agencias Agrarias, los agricultores tendrán que haberse incluido en la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra. Para ello, tenemos más de 6000 personas trabajando por su inscripción realizando trabajo de campo”, expresó.

¿Qué es una intención de siembra?

César Santiesteban explicó que, tendrán que verificar cuántas hectáreas planean sembrar los agricultores que tengan a cargo menos de 5 hectáreas de cultivo, y el gobierno otorgará fertilizante para el área que no será cultivada porque el campesino no tuvo los recursos para adquirir el insumo.

“Por ejemplo, en el distrito de Corrales en Tumbes, se siembra 8600 hectáreas de arroz, pero ellos no van a sembrar todos porque no tienen fertilizante, entonces (a través de la encuesta) esto generará un mapa y los lugares donde se disminuya la siembra de arroz, aseguramos el área donde no se planea sembrar”, explicó.

Y si no logro empadronarme

El vocero explicó que la encuesta finaliza el 10 de junio y el 14 o 15 tendrán preparado un mapa de lugares donde se reducirán las hectáreas sembradas ante la falta de fertilizante. “En donde haya caída se implementarán centros de empadronamiento porque de acuerdo al decreto de urgencia, los beneficiarios tienen que estar empadronados en el padrón de productores agrarios”, detalló.