Las empresas de productos lácteos pagan entre S/ 1.10 a S/ 1.70 por litro de leche a los ganaderos peruanos | Fuente: Andina

Las empresas de productos lácteos pagan entre S/ 1.10 a S/ 1.70 por litro de leche a los ganaderos peruanos, según Carlos Lozada, el director general de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Por ello, los ganaderos buscan mejorar la calidad de su producto para ser más atractivo ante la demanda; sin embargo, el peligro de ser cambiados en cualquier momento por dichas entidades está perenne; por ello el funcionario consideró necesario una ley reguladora del mercado.

“La industria a pesar de comprarle a un productor leche por 30 años, le puede decir al día siguiente ya no quiero tu leche y los condicionan a que no reclamen y no se organicen… Por eso estamos proponiendo desde la Dirección de Ganadería una ley que regule el mercado y que por lo pronto obligue a que haya contratos de suministros”, refirió el funcionario.

Por qué debe regularse el mercado

En el Perú, según el funcionario, prácticamente se estableció un monopolio en la industria de productos lácteos donde una sola empresa ha captado el 75 % del mercado y tiene preponderancia en la mayoría de las cuencas.

Cuando hay relevancia de una empresa, la cantidad de ganaderos sujetos a sus condiciones es más alta. “La comercialización es libre entre comillas, libre para la industria porque los productores muchas veces están encadenados a la dependencia de una sola empresa y no se puede cerrar el caño así nada más, hay una producción diaria y de su venta depende el ganadero y de su hato”, replicó.

Bajo estas condiciones, el productor pocas veces puede establecer la tarifa por el precio de su leche, ante el temor de ser cambiados por la empresa, la cual bajo sus propios criterios estable unilateralmente el monto que vale el insumo lácteo.

Se necesita regular el mercado

El funcionario recordó que el estado tiene la obligación de intervenir en el mercado cuando existe un monopolio; por ello, una regulación debe partir de la obligación de las empresas para concertar contratos de los suministros y de esta forma el ganadero no se sienta condicionado.