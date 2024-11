Miguel Inchaustegui sobre presentación tardía de Ley MAPE: "Es una oportunidad para extender el Reinfo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante la presentación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, se presentó en La Rotativa del Aire por RPP y sostuvo que la Ley MAPE fue elaborada tardíamente, por lo que hay posibilidad de que se extienda el Reinfo.

"Es una oportunidad para extender el Reinfo porque los debates sobre leyes tan importantes como esta, toma tiempo, por lo menos, de 4 a 6 meses. Creo que ahí hubo un error de parte de todos. Debió haberse priorizado", sostuvo.

"La mejor forma de combatir la minería ilegal es promoviendo la minería artesanal y siento que la misma presidenta y el mismo gobierno no le está poniendo la fuerza para eso. Están haciendo todo lo contrario a lo que debería hacerse, a lo que la situación económica, política, y delincuencial que sucede el país, demanda, que es promover una economía formal", agregó.

¿Qué temas deberían modificarse en la Ley MAPE?

El exministro de Energía y Minas contó que hay, aproximadamente, 90,000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales, 20,000 están en camino a formalizarse y 70,000 fueron solicitudes suspendidas. Sin embargo, los mineros informales usan esta última categoría para operar.

"Me preocupa darle un plazo de seis meses, que me parece demasiado, para que los procesos que están en vías de formalización cumplan con formalizarse. Los que realmente quieren formalizarse, ya lo hubieran hecho ahora porque todos sabemos que el plazo vence en diciembre y no es una extensión, es excepcional por única vez por seis meses para que los que estén en trámites puedan formalizar", explica.

Asimismo, considera que hubiese sido ideal que se plantee un plazo menor a dos meses porque "el minero artesanal, que está en vías de formalización y que realmente quiere formalizarse, puede presentar los temas ambientales inmediatamente".

Por otro lado, mencionó que en la Ley MAPE se debió mencionar qué sucederá con las solicitudes del Reinfo que fueron suspendidas, ya que en el documento presentado por el Ejecutivo, no se precisa.