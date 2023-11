Milei ganó elecciones en Argentina: ¿cuáles son las propuestas económicas y qué implican?

La victoria de Milei en Argentina implicaría un cambio radical en la política económica que se aplica en el país.

En medio de una economía al borde de la recesión y con una inflación de más de 140%, Argentina eligió a Javier Milei como su nuevo presidente por los próximos cuatro años.

El economista y diputado libertario obtuvo más del 55% de los votos con polémicas propuestas financieras, entre ellas la dolarización de la economía argentina, pero, ¿qué implica esto? Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, nos comenta:

"La dolarización de la economía significa sustituir la moneda de uso legal, el peso en Argentina, por dólares. Es decir, ya no se hacen transacciones de ningún tipo en moneda local, solamente en dólares. Eso significa que el banco central deja de tener una función directa sobre la política monetaria, porque se va a regir por la que establezca la FED en Estados Unidos y el gobierno queda restringido en su manejo a la política fiscal que es la política de gasto público e impuestos", comentó.

La propuesta de la dolarización está relacionada con otra idea: acabar con el Banco Central de Argentina, pues, según Milei, la entidad monetaria actualmente es "la máquina de imprimir billetes". El economista y ex director del Banco Central de Reserva del Perú, Elmer Cuba, explica cuál ha sido el problema.

"En el caso de Argentina han llegado a la idea de cerrarlo porque en verdad financia el déficit fiscal, es decir, cualquier exceso de gasto del gobierno es financiado por el banco central, eso ha generado inflación e hiperinflación. Destruirlo o cerrarlo no implica que no haya déficit (...) lo correcto sería bajar el déficit fiscal, no necesitas cerrar el banco central, debes aspirar a tener un banco independiente", explica Cuba.

"La respuesta al problema no se da a través del cierre del banco central, lo que hay que hacer es fortalecer al banco central, su autonomía", coincide Sícoli.

Además de la polémica por la posibilidad de cambiar la moneda, otra propuesta es recortar el gasto del estado, reduciendo la cantidad de ministerios y los planes sociales.

Pero, ¿qué efecto podría tener esto en un país donde al menos 4 de cada 10 personas viven en situación de pobreza?

"Lo que ocurre con Argentina es que su base tributaria es pequeña comparado al gasto fiscal que tienen, es un tema estructural de Argentina. la reducción de gastos sociales que es lo más fuerte en el gasto de argentina yo creo que sería un error, lo que sí tiene que hacer es transparentar y ordenar el gasto público. Reducción de los temas sociales frente a una crisis, con los niveles de pobreza de argentina, yo creo que sería un error desde el punto de vista de política social", sostuvo César Fuentes, director de la maestría de gestión pública de la Universidad ESAN.

Sin embargo, para Sicoli la reducción del gasto público podría ser saludable.

"El problema de Argentina es un endeudamiento muy grande y lo que tienen que hacer es políticas de austeridad fiscal, de qué maneras pueden ir recortando el gasto público para ir logrando mejoras en este financiamiento del déficit interno. La posibilidad de disminuir ministerios, la posibilidad de privatización, colocar los precios de los servicios públicos en su valor real sin tantos subsidios son medidas todas saludables, el problema va a ser generar consensos", comentó.

Además de estos puntos, Milei también propone reformas para la reducción de impuestos, retenciones en derechos de exportación y la privatización de las empresas públicas. De hecho entre sus primeros mensajes tras hacerse oficial su victoria, reiteró que planea privatizar la empresa energética nacional Yacimiento Petrolíferos Fiscales, así como los medios de comunicación estatales.

Sin embargo, los especialistas apuntan que para llevar a cabo sus reformas, Milei necesitará el respaldo de más aliados en el Congreso debido a la baja participación que tiene su partido, Libertad Avanza, en el poder legislativo argentino.