Mincetur: Las exportaciones de 15 regiones crecieron un 10,5 % en el primer bimestre de 2024

Las exportaciones de 15 regiones crecieron un 10,5 % al sumar US$ 8 573 millones al cierre del primer bimestre del año, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



Elizabeth Galdo, titular del portafolio, precisó que Puno (con un crecimiento de 317 %), Loreto (con 113 %), Apurímac (86 %) y Madre de Dios (69 %) son las que registraron mayores incrementos en sus despachos al resto del mundo.



La ministra de Estado indicó que, en los últimos doce meses (marzo 2023-febrero 2024), Ica se ha consolidado como la principal región exportadora del interior del país, al representar 9,9 % del total de envíos. La lista continúa con Arequipa, que representa el 9,6 %; Áncash, con el 7,9 %; y La Libertad, con el 7,7 %.



“Estamos trabajando de forma articulada para que este 2024 superemos el récord exportador que obtuvimos el año pasado. Las regiones tienen un rol crucial, al representar más del 80 % de nuestros envíos al exterior. Para lograrlo, estamos impulsando el fortalecimiento de las mipymes y seguimos trabajando la apertura de nuevos mercados internacionales”, explicó.



Sur

De acuerdo con el Mincetur, cinco regiones del sur del país aumentaron sus exportaciones respecto al primer bimestre del año pasado. Puno alcanzó los US$ 595 millones (+316,9 %) gracias a las ventas de oro (+385,2 %), estaño (+160 %), quinua en grano (+83,3 %) y trucha (+29,4 %). Apurímac, por su parte, sumó US$ 284,8 millones (+85,7 %), principalmente por los envíos de cobre (+134 %) y quinua (+39 %).



Las ventas al exterior de Tacna se vieron favorecidas por un aumento en los despachos de aceite de oliva (+32 %) y cobre (+25 %), lo que le permitió totalizar US$ 322,5 millones al cierre de febrero.



Moquegua generó US$ 602,6 millones por los crecientes envíos de molibdeno (+60 %) y oro (+38 %); y, finalmente, Cusco concluyó los primeros dos meses del año con US$ 769,8 millones en exportaciones debido a los despachos de cobre (+221,1 %), molibdeno (+220,1 %) y oro (+98,9 %).

Norte

Tres regiones del norte incrementaron sus ventas al exterior: Cajamarca (+8,3 %), La Libertad (+20,8 %) y Áncash (+1,8 %). Cajamarca sumó US$ 272,3 millones entre enero y febrero debido a los envíos de café (+146 %) y oro (+37 %).



La Libertad totalizó US$ 794,2 millones gracias a las exportaciones de arándanos (+202 %) y oro (+29 %). Y, por último, Áncash acumuló US$ 816,1 millones por las ventas de minerales como el plomo (+US$ 30 millones), molibdeno (+18 %) y cobre (+2 %), y de frutas como el arándano (+30 %).



Centro

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) refirió, además, que las regiones del centro del país se vieron favorecidas por los despachos mineros y agropecuarios. Pasco, por ejemplo, alcanzó los US$ 210,3 millones (+47,8 %) al cierre del primer bimestre del año impulsado por las mayores ventas de zinc (+197 %) y concentrados de plata (+1 361 %).



El aumento de los envíos de Ica, que sumaron US$ 1 372 millones (+18,7 %), se explican por los envíos de zinc (+946 %), cobre (+109 %), palta (+447 %) y arándano (+114 %). Huánuco, con un total de US$ 2,2 millones en exportaciones, creció por las ventas internacionales de quinua en grano (+40,7 %).



Oriente

Las exportaciones de las regiones del oriente del país fueron impulsadas por la mayor venta de combustibles, minerales y bienes agropecuarios. Las exportaciones de Loreto alcanzaron los US$ 47,9 millones por los envíos de crudo de petróleo (+122,2 %) y peces ornamentales (+6,3 %).



Madre de Dios acumuló US$ 23,7 millones por las ventas de oro (+101 %). Los envíos al exterior de San Martín crecieron 1,4% alcanzando los US$ 39,6 millones gracias a mayores ventas de cacao en grano (57,5 %), café (16,5 %) y palmito en conserva (34,3 %). Y Amazonas registró US$ 6 millones en exportaciones, principalmente por los despachos de tara (+1 197 %).