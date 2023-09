Adex: La región de Ica exportó alimentos por más de 1 000 millones de dólares

Los despachos de alimentos (agro y pesca no tradicional) hacia el extranjero desde la región Ica entre enero y julio del 2023 sumaron US$ 1 081 millones, lo que representó un incremento de 5.1 % en comparación con el mismo periodo del 2022, informó la Asociación de Exportadores (Adex).



En un comunicado, el gremio detalló que el ranking fue liderado por las uvas frescas (US$ 520 078 000), al experimentar un incremento de 10.6% y representar el 48.1% del total. Le siguieron las paltas (US$ 92 740 000), las demás frutas y otros frutos frescos (US$ 67 810 000), espárragos (US$ 48 795 000), wilkings (US$ 42 050 000), cebollas (US$ 23 733 000), entre otros.



Adex precisó que la oferta iqueña llegó a 89 destinos. A pesar de experimentar una contracción de -3.1%, el principal fue EE.UU. con US$ 421 582 000 (concentró el 39% del total). Completaron el top ten Países Bajos, China, España, Hong Kong, México, Reino Unido, Canadá, Chile y Corea del Sur.



Primera región exportadora

Según cifras del Sistema de Inteligencia Adex Data Trade, en el periodo analizado Ica, sin contar Lima y Callao, fue la primera región exportadora peruana al sumar US$ 4 092 millones, un incremento de 0.8 % respecto a similar periodo del año anterior (US$ 4 061 millones). El 66 % de sus despachos fueron tradicionales (US$ 2 712 millones) y el 34% no tradicionales (US$1m380 millones).



En el sector tradicional destacó la actividad minera con US$ 2 201 millones, principalmente hierro, cobre, estaño, cinc y oro. También exportó hidrocarburos y productos de pesca y agro tradicionales. En los envíos con valor agregado resaltaron la agroindustria (US$ 1 017 millones), siderometalurgia (US$ 152 355 000), prendas de vestir (US$125 709 000) y la pesca para Consumo Humano Directo (US$ 62 861 000).



Adex refirió que, con el objetivo de dinamizar sus despachos, varias empresas de esta región agroexportadora, participarán con productos como uvas, paltas, granadas, cítricos y pisco, en la Expoalimentaria, considerada la feria de alimentos más importante de América Latina, que se celebrará del miércoles al viernes próximos en Lima.



El gremio realizará el 16 y 17 de octubre próximo la conferencia ‘Exportando sueños: Oportunidades del Comercio Exterior desde la región Ica’, en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, y el presidente de Adex, Julio Pérez Alván.