La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo, señaló que las exportaciones peruanas registradas en el bimestre abril-mayo fueron 100% mayores en comparación al periodo de 2020, acumulando en los primeros cinco meses del año un valor récord para el país (US$ 19 674 millones).



Este buen desempeño es resultado de una recuperación sostenida de la producción y de la oferta exportable nacional, así como a los altos precios que los principales productos exportados vienen registrando.



Así, en mayo, los envíos peruanos al mundo alcanzaron los US$ 4 006 millones, cifra 100,4% mayor a la registrada en mayo 2020 (US$ 1 999 millones) y 11,6% superior a la lograda en mayo 2019 (US$ 3 588 millones), antes del inicio de la pandemia. Igualmente, en abril la exportación ascendió a US$ 3 803 millones, creciendo 104% respecto a abril 2020 y 3% respecto a abril de 2019.



“Nuestras exportaciones registraron tasas de crecimiento de tres dígitos en el bimestre abril-mayo de 2021, alcanzando gracias a ello valores superiores a los niveles pre-pandemia. Ello muestra el esfuerzo y resiliencia de nuestros empresarios y de toda la cadena productivo exportadora”, resaltó la titular del Mincetur.



La cartera ministerial detalló que el crecimiento de 100,4% de las exportaciones en mayo corresponde a las mayores ventas de productos tradicionales (+114%) y no tradicionales (+75%).



En dicho mes destacó el desempeño de la pesca, tradicional y no tradicional, que ascendió a US$ 283 millones, creciendo 145,1%; así como de la agroexportación, que ascendió a US$ 551 millones, creciendo por décimo mes consecutivo (+26,7%) gracias a las mayores ventas de frutas y hortalizas.



PERÍODO ENERO-MAYO 2021

De acuerdo con el Reporte Mensual de Comercio del mes de mayo, elaborado por el Mincetur, entre enero y mayo el Perú exportó US$ 19 674 millones, lo que representó un crecimiento del 43% respecto al periodo del 2020.



Este valor exportado es el resultado del crecimiento de los envíos tradicionales (US$ 13 652 millones/+44,4%) y no tradicionales (US$ 6 022 millones/+39,9%). De esta forma, en este periodo, la exportación de bienes supera al valor registrado en igual periodo de años anteriores.



“A mayo de 2021, el buen dinamismo de nuestras exportaciones se debió al fuerte aumento de los precios internacionales de algunos commodities y a la recuperación de la producción. Si continuamos por este camino, el Perú alcanzaría a finales de año un récord histórico de ventas al exterior”, señaló.



Todos los rubros de exportación de bienes elevaron notablemente sus envíos, resaltando las agroexportaciones. La exportación de este sector, que representan el 17% de la exportación total, ha continuado creciendo y, hasta mayo del 2021, obtuvo un incremento del 20,4%. Los bienes de mayor crecimiento fueron: arándano (+57,9%), palta (+49,3%), jengibre, (+27,9%), uva (+26,4%) y cacao y derivados (+24,4%). Creció también la venta de espárrago (+9,6%) y mango (+5%).



Finalmente, el Mincetur añadió que entre enero y mayo del 2021, las exportaciones regionales totalizaron US$ 14 311 millones, creciendo 44% respecto al mismo período del 2020.

