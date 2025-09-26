Minem adjudicó cuatro proyectos eléctricos por 214 millones de dólares a la empresa Alupar

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que estas obras forman parte del grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adjudicó cuatro proyectos eléctricos de instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC) a la empresa Alupar Perú S.A.C., que demandarán una inversión estimada de US$ 214 millones, en los departamentos de Arequipa, Lima, Apurímac y Puno.

La adjudicación se hizo mediante un proceso encargado a Proinversión y las obras forman parte del grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032 con el objetivo de fortalecer el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El director general de Electricidad del Minem, Joel Solís, destacó que la ejecución de estos proyectos de transmisión incrementará la capacidad de transporte de electricidad en el país y contribuirán a la confiabilidad y robustecimiento del sistema para atender con eficiencia y calidad el aumento de la demanda de energía eléctrica.

Los proyectos adjudicados son la nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa); el Enlace 220 kV Planicie – Industriales, ampliación a 3er circuito (Lima); el Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Apurímac); y el Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Puno).

En comunicado, el Minem señaló que estas inversiones contribuirán a que el Perú evite los problemas de suministro eléctrico que enfrentan otros países de la región, lo que asegura bienestar para la población y estabilidad para el desarrollo industrial.

“El Minem, en el marco de la normatividad vigente, espera que la puesta en operación comercial de las instalaciones se cumpla dentro de los plazos establecidos, de modo que los beneficios de contar con un sistema eléctrico confiable y seguro se reflejen en la calidad de vida de la ciudadanía y en el crecimiento económico de las regiones”, remarcó Solís.

La concesión de los cuatro proyectos tiene una vigencia de 30 años, que incluye las etapas de construcción, operación y mantenimiento.