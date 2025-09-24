Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Cobre peruano rumbo a la NASA: Perú y Chile apuestan por dominar más de la mitad del mercado mundial con el “Proyecto 51”

“Proyecto 51” proyecta a Perú y Chile como líderes mundiales en electromovilidad y minería moderna
“Proyecto 51” proyecta a Perú y Chile como líderes mundiales en electromovilidad y minería moderna | Fuente: Unsplash
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Perú y Chile firmaron un memorando de entendimiento que impulsa el “Proyecto 51”, con la meta de producir en 15 años el 51 % del cobre mundial y avanzar hacia su industrialización. La iniciativa busca abastecer con productos de mayor valor agregado a industrias globales, incluida la NASA.

Energía y Minas, Jorge Montero, anunció la firma de un memorando de entendimiento entre Perú y Chile que tiene como uno de sus principales objetivos el "Proyecto 51". Esta iniciativa busca que ambos países, en un plazo de 15 años, no solo provean el 51 % del cobre mundial, sino que también avancen hacia la industrialización del metal rojo para abastecer directamente a industrias de alta tecnología, incluyendo la NASA.

Durante su participación en Perumin 37, el ministro Montero explicó que la meta va más allá de la simple exportación de materia prima: “El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la NASA y a las compañías de alta tecnología del mundo”.

El ministro explicó que la colaboración se verá facilitada por el hecho de que las empresas mineras que operan tanto en Perú como en Chile ya trabajan de manera integrada. Esta sinergia será importante para alcanzar la meta de suministrar más de la mitad del cobre que se consume en el planeta.

“Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51 % del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad”, sostuvo el ministro.

Esta alianza estratégica con Chile busca impulsar una transformación metalúrgica de los minerales, permitiendo que el Perú deje de ser únicamente un exportador de materias primas para convertirse en un vendedor de productos terminados de cobre con mayor valor agregado.

“Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación”, concluyó Montero.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
NASA Cobre Minem

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA