Mineros artesanales anuncian tregua de 24 horas para instalar mesa de diálogo con la PCM

Los mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunciaron este viernes que darán 24 horas de tregua al gobierno, con ello pondrán una pausa al paro que realizan desde hace 10 días con el fin de que se instale una mesa de trabajo con la PCM.

Su dirigente, Máximo Franco Becquer, acompañado del congresista Alex Paredes, pidió a los mineros en protesta que "pongan su vida a buen recaudo" en estos momentos.

"En coordinación con el defensor del Pueblo se ha gestionado una mesa de trabajo con la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de resolver, finalmente, toda la problemática que ha traído como consecuencia esta movilización. En ese entendido, hemos decidido dar 24 horas de tregua para que de esa manera podamos solucionar este problema en la mesa", manifestó en un video publicado en las redes sociales de Confemin.

¿Por qué reclaman los mineros?

Los mineros artesanales e informales intensificaron sus protestas luego de que 50 mil de ellos fueran excluidos en la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre del 2025 porque tenían sus inscripciones suspendidas desde hace más de un año. Ellos exigían que esta extensión de la medida se diera incluyendo a todos, además pedían la aprobación del predictamen de la Ley MAPE.

Lo que ellos pedían no se dio. El último martes no prosperó la aprobación del predictamen de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Por su parte, el gobierno central ha señalado que no retrocederá en el cierre definitivo del Reinfo y ha alegado que, detrás de las protestas, estaría la minería ilegal.