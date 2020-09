La ministra María Antonieta Alva se presenta en el pleno del Congreso. | Fuente: Andina

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se pronunció respecto a las dudas generadas respecto al programa Reactiva Perú durante la interpelación realizada en el Pleno del Congreso.

"El programa Reactiva Perú no ha utilizado ni un centavo del Tesoro público. El Gobierno no ha transferido ni un sol a ninguna empresa", aseguró Alva.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que el programa Reactiva Perú no es un bono, si no que se trata de un préstamos que se otorgan a las empresas y de las cuales el Estado es garante, pero no entrega dinero.

El MEF calcula que hasta la fecha esta medida ha permitido salvar cerca de 2 millones de empleos.

Además, indicó que el 98 % del total de empresas que recibieron crédito del programa estatal son mypes.

Este viernes la ministra continuará respondiendo las preguntas relacionadas a las acciones tomadas por su cartera frente a la pandemia de COVID-19, la entrega de bonos, las obras de la reconstrucción, y otros temas de ámbito político económico.

La interpelación se realizará hasta el próximo lunes 07 de septiembre para completar las 82 preguntas que han efectuado los parlamentarios.