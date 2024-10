Mitsui & Co. invertirá en proyectos de minería y salud en Perú: Conoce más detalles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mitsui & Co. es una de las principales empresas comerciales de Japón que realiza inversiones y proyectos en el Perú. Se dedica a diversas actividades vinculadas con la infraestructura, el transporte, energía, maquinaria, entre otras. RPP conversó con Jiro Yamada, Presidente de la compañía en Perú, y reveló cuáles son sus proyecciones.

Mitsui & Co. tiene planes en el sector minero y salud

Jiro Yamada comentó que Japón ve a Perú como un potenciar territorio de inversión, por lo que tienen proyectos a corto y largo plazo.

A corto plazo, Mitsui & Co. está realizando inversiones relacionadas con la minería, desarrollando un after service, es decir, mantenimiento a las maquinarias mineras, modernización de equipos, etc.

Adicional a ello, contó a RPP que están trabajando en actividades relacionadas con el carbón neutral, con el uso de buses eléctricos: "Estamos pensando, junto con Toyota, en crear una camioneta de diesel y gas natural para que pueda funcionar en una altura mayor a 2,500 metros para que puedan trabajar en las minas y acercarse al carbón neutral".

En paralelo, Jiro Yamada reveló que quieren incursionar en la industria wellness, es decir, invertir en un sector enfocado en la salud física y mental.

"En Perú hay pocos doctores por capital y estamos tratando de introducir tecnologías para que la gente pueda utilizar una máquina y mida sus niveles de diabetes. También, para que puedan detectar y prevenir enfermedades respiratorias".

Para ello, Mitsui & Co. está realizando procesos de prueba junto con el Grupo Romero, Pacífico, Rímac, entre otras compañías, para traer esta tecnología japonesa al país. Se estima que estas maquinarias puedan llegar al Perú antes del 2026.

Mientras que, para el 2028, la empresa japonesa tiene proyecciones importantes en la minería peruana. Como se sabe, Mitsui & Co. tiene interés en la extracción de cobre, principalmente, por lo que posee una participación significativa en Las Bambas. Asimismo, tiene una participación indirecta en Quellaveco y Cerro Verde.

"El sector minero está un poco atrasado en exploración y nuestra próxima gran inversión comenzará desde el 2028 en adelante. Tenemos algunas oportunidades, pero debemos aumentar nuestras capacidades. Hay inversiones corrientes, ya se hacen expansiones, pero para una gran inversión sería posible desde el año 2028 en adelante", anunció.

Adicional a eso, mencionó que "todo el mundo, no solamente Japón, está mirando a Perú para invertir.

Dentro de los proyectos en los que desearían invertir en Perú figura la industria de la energía verde. "Aquí hay muchos recursos escondidos, como las energías solares y competitivas de gas natural, y también tenemos muy buena calidad de etanol, en comparación con el mundo. Nosotros como Mitsui, junto con las otras compañías japonesas, tratamos de buscar la mejor manera de invertir en Perú y para que sea un mejor país competitivo en el mundo".

¿Cuáles son las limitantes en Perú para la inversión de proyectos?

El Presidente de Mitsui & Co. Perú destacó que una de las barreras principales en Perú para la inversión es la permisología, ya que demora mucho tiempo en analizarse.

"El trámite de permisos para traer productos nuevos o tecnología nueva es un problema. Se necesita registrar el producto en Perú y para tener esa autorización hay una demora", sostuvo.

En este marco, también habló de la inseguridad ciudadana y el efecto que tiene en el territorio peruano.

"Para invertir desde Japón, tratar hacer una empresa y contratar trabajadores, tenemos que tener cuidado con la seguridad. Poco a poco está empeorando la situación. Por la seguridad, nosotros vamos a mirar la situación con caución. Si hay algún accidente grave, tal vez haya un temor de retrasar los proyectos, pero en estos momentos vamos a estar tratando de invertir con caución".

Jiro Yamada considera que "si hay más seguridad, la gente, se siente más cómoda trabajando en Perú", por eso solicitan "el soporte del Gobierno para las industrias. Si hay una colaboración con el Gobierno peruano, la inversión japonesa llegará para que Perú salga al mundo".